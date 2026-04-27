Trabajadores del Hospital de El Bolsón advierten sobre una crisis salarial y convocan a la comunidad a acompañar el reclamo



En un contexto de creciente preocupación por la situación del sistema de salud pública, trabajadores del Hospital de El Bolsón difundieron una carta abierta dirigida a toda la comunidad en la que exponen el complejo escenario que atraviesan y convocan a un acompañamiento activo frente a sus demandas. En un contexto de creciente preocupación por la situación del sistema de salud pública, trabajadores del Hospital de El Bolsón difundieron una carta abierta dirigida a toda la comunidad en la que exponen el complejo escenario que atraviesan y convocan a un acompañamiento activo frente a sus demandas.





El documento, firmado colectivamente por el personal del hospital, pone de manifiesto el deterioro sostenido de las condiciones laborales y salariales, al tiempo que advierte sobre el impacto que esta situación tiene no solo en los trabajadores, sino también en la calidad de atención que recibe la población.





“Los y las trabajadoras del Hospital de El Bolsón queremos hablarle directamente a nuestra comunidad”, comienza la carta, en la que destacan el compromiso cotidiano con el que sostienen el funcionamiento del sistema de salud local. “Todos los días sostenemos, con compromiso y vocación, la atención de quienes atraviesan momentos difíciles. Estamos en la primera línea, acompañando, cuidando y poniendo el cuerpo para que el hospital siga funcionando”, expresan.





Sin embargo, el texto deja en claro que ese esfuerzo tiene un límite. “Hoy, la situación que atravesamos es crítica y ya no podemos sostenerla en silencio”, advierten, en referencia al atraso salarial que según detallan se ha profundizado en los últimos años frente al aumento del costo de vida.





En ese sentido, explican que muchos trabajadores se ven obligados a recurrir a horas extras para poder alcanzar ingresos que les permitan sostener sus economías personales, lo que implica una mayor carga laboral y un desgaste creciente. “Esta situación nos obliga muchas veces a depender de horas extras para alcanzar ingresos que permitan sostener nuestras vidas, a costa de mayor desgaste y menos descanso”, señalan.





Uno de los puntos centrales del reclamo es el rechazo a modalidades de recomposición salarial que consideran insuficientes o inadecuadas. “No aceptamos más precarización: rechazamos aumentos en negro, bonos o pagos en cuotas que no resuelven el problema de fondo”, sostienen, al tiempo que exigen “salarios dignos, en blanco y acordes a la responsabilidad que implica sostener la salud pública”.





Además, la carta incorpora otros reclamos vinculados a derechos laborales que, aseguran, aún no han sido garantizados. Entre ellos, mencionan la necesidad de actualizar recategorizaciones, el pago de retroactivos correspondientes y la regularización de trabajadores que actualmente se encuentran en condiciones laborales inestables. “No se trata de privilegios, se trata de justicia laboral”, remarcan.





El documento también establece una relación directa entre las condiciones laborales del personal de salud y la calidad del servicio que recibe la comunidad. “Defender nuestras condiciones de trabajo es también defender la calidad de atención que recibe toda la comunidad. Un hospital sostenido por e precarizadxs es un sistema en riesgo”, advierten.





En ese marco, los trabajadores realizan una convocatoria abierta a la comunidad de El Bolsón, solicitando acompañamiento, participación e involucramiento en el conflicto. “Hoy más que nunca, necesitamos de ustedes”, expresan, e invitan a los vecinos a informarse y a hacer propia la lucha.





Finalmente, la carta cierra con una definición que busca trascender el reclamo sectorial y posicionarlo como una problemática colectiva: “Este no es solo un reclamo sectorial. Es una causa colectiva”. Y concluye con una consigna clara: “Por salarios dignos. Por condiciones laborales justas. Merecemos una salud pública fuerte, de calidad y para todxs”.





La difusión de este documento se suma a un escenario de tensión creciente en el ámbito de la salud pública, donde los trabajadores buscan visibilizar sus condiciones y abrir un canal de diálogo con las autoridades, pero también con la comunidad, a la que consideran un actor clave en la defensa del sistema sanitario local.