Tras años de espera, confirman el inicio de la obra eléctrica clave para la Comarca Andina



Después de años de reclamos por un servicio eléctrico deficiente en la Comarca Andina, finalmente se confirmó una de las noticias más esperadas por la región: en los próximos días comenzará la obra de la doble terna eléctrica entre El Coihue y Las Golondrinas, una infraestructura considerada fundamental para garantizar un suministro energético más estable y seguro. Después de años de reclamos por un servicio eléctrico deficiente en la Comarca Andina, finalmente se confirmó una de las noticias más esperadas por la región: en los próximos días comenzará la obra de la doble terna eléctrica entre El Coihue y Las Golondrinas, una infraestructura considerada fundamental para garantizar un suministro energético más estable y seguro.





El anuncio fue realizado por el intendente de César Salamín, quien calificó el inicio de los trabajos como “una muy buena noticia” para toda la zona. “Ya está casi todo listo para que dé inicio esta obra que tanto se ha prometido durante años y que nunca se había concretado”, expresó.





La obra, largamente postergada desde la época de la pandemia, busca dar respuesta a una problemática estructural que afecta a localidades como El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo y sectores aledaños, donde los cortes de energía y la inestabilidad del servicio han sido una constante, especialmente en momentos de alta demanda o ante contingencias climáticas.

En su explicación, Salamín detalló el funcionamiento actual del sistema eléctrico regional, señalando que la energía proviene de la represa de Futaleufú y se distribuye desde la subestación de El Coihue hacia distintas localidades. Sin embargo, la línea que abastece a gran parte de la comarca fue construida hace décadas, en condiciones muy distintas a las actuales.





“Es una línea muy antigua, que se hizo cuando no había rutas ni el desarrollo que tenemos hoy. En muchos tramos pasa por zonas de montaña, por campos privados, y eso no solo afecta a los vecinos en sus propiedades, sino que también dificulta muchísimo el mantenimiento”, explicó el intendente.





Uno de los principales problemas de la infraestructura actual es su difícil acceso, lo que complica las tareas de reparación ante fallas. “Cada vez que hay un corte, ya sea por la caída de un árbol o por incendios, el personal tarda mucho en encontrar y solucionar el problema. A veces pueden pasar horas hasta restablecer el servicio”, agregó.





En este contexto, la nueva doble terna permitirá no solo mejorar la capacidad de transporte de energía, sino también brindar mayor redundancia al sistema, reduciendo significativamente la frecuencia y duración de los cortes. Se trata de una solución estructural que apunta a acompañar el crecimiento poblacional y turístico de la región.





Otro aspecto destacado por Salamín es el impacto positivo que tendrá la obra en el empleo local. Según indicó, la empresa a cargo de los trabajos ya comenzó a tomar contacto con la comunidad y en los próximos días se estarán recepcionando currículums para contratar mano de obra de la zona. “La idea es que los trabajadores sean de acá, de la localidad y de la comarca”, remarcó.





El inicio de esta obra representa un paso concreto hacia una mejora histórica en la calidad de vida de los habitantes de la Comarca Andina, que durante años han debido convivir con un sistema eléctrico limitado y vulnerable. Ahora, con el comienzo de los trabajos cada vez más cercano, crecen las expectativas de contar finalmente con un servicio acorde a las necesidades actuales y futuras de la región.