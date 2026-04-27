Violencia de género y robo a un mayorista: la Policía de El Bolsón intervino en dos hechos durante el fin de semana



Durante el fin de semana, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón debió intervenir en dos hechos de relevancia que reflejan problemáticas persistentes en la localidad: un grave episodio de violencia de género denunciado por un menor de edad y un robo en un comercio mayorista bajo la modalidad de boqueteo. Durante el fin de semana, personal de la Comisaría 12° de El Bolsón debió intervenir en dos hechos de relevancia que reflejan problemáticas persistentes en la localidad: un grave episodio de violencia de género denunciado por un menor de edad y un robo en un comercio mayorista bajo la modalidad de boqueteo.





Según informó el subcomisario Víctor Escobar, uno de los casos más sensibles se registró en la madrugada del sábado, alrededor de las 2, cuando el sistema de emergencias 911 recibió dos llamados de auxilio realizados por un niño de tan solo 9 años. El menor alertó que su padrastro estaba agrediendo a su madre en una vivienda en una zona sin salida.





Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con el niño en estado de shock, quien logró indicar el domicilio donde ocurría la agresión. De inmediato, el personal policial ingresó y procedió a demorar a un joven de 21 años. La mujer, pareja del agresor, presentaba lesiones visibles, entre ellas un hematoma en el rostro producto de un golpe. Además, tanto la víctima como el menor relataron que el hombre la había amenazado con un cuchillo, incluso colocándoselo en el cuello.





Ante la gravedad de la situación, el sujeto fue demorado e imputado por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma blanca y lesiones. El niño fue contenido por el personal policial, mientras que la mujer recibió asistencia y posteriormente realizó una denuncia en el marco de violencia familiar. Sin embargo, decidió no avanzar con una denuncia penal.





Escobar explicó que, en estos casos, el testimonio del menor adquiere un valor fundamental y puede ser incorporado a la causa mediante mecanismos como la Cámara Gesell o a través de la representación de un adulto. Asimismo, indicó que no se registraban antecedentes previos de violencia entre la pareja, que llevaba aproximadamente seis meses de relación.





Por disposición de la Fiscalía de turno, el agresor recuperó la libertad, aunque la causa fue elevada al Juzgado de Paz, que podría dictar medidas cautelares en el marco de la legislación vigente en violencia familiar.





En paralelo, otro hecho policial tuvo lugar el domingo al mediodía en el centro mayorista Diarco, allí un llamado al 911 alertó sobre un posible robo en el comercio.





Al llegar al lugar, el personal constató que desconocidos habían violentado dos chapas laterales del edificio y sustraído una cantidad aún no determinada de fiambres. Si bien el responsable del local aún no formalizó la denuncia penal, la Policía inició actuaciones de oficio y la Brigada de Investigaciones trabaja en el caso.





De acuerdo a lo detallado por Escobar, el comercio cuenta con cámaras de seguridad, cuyo material está siendo analizado para intentar identificar a los autores. Además, se presume que podría tratarse de un “robo hormiga”, una modalidad en la que los delincuentes sustraen mercadería en pequeñas cantidades de manera reiterada hasta concretar un daño mayor.





El jefe policial también señaló que no es la primera vez que este comercio resulta afectado por hechos similares, al igual que otros establecimientos de la zona. La ubicación del lugar, rodeada de sectores boscosos y con escasa iluminación, dificulta las tareas de prevención y respuesta, incluso cuando se activan los sistemas de alarma.





Ambos episodios ponen de manifiesto no solo la rápida intervención policial, sino también los desafíos que enfrenta la seguridad en distintos ámbitos de la comunidad, desde la violencia intrafamiliar hasta los delitos contra la propiedad en sectores periféricos de El Bolsón.