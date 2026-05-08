Amplio operativo policial de control y seguridad en El Bolsón

La Policía de Río Negro lleva adelante un operativo integral de control y seguridad en distintos sectores de El Bolsón, bajo la coordinación de la Jefatura de Zona 12 y con la participación de diversas unidades policiales de la localidad.

Se trata de una serie de operativos preventivos que comenzaron a intensificarse en el último tiempo con la presencia en la región del jefe de zona de seguridad, Walter Ñancucheo, quien viene encabezando distintas acciones vinculadas al control, la prevención y el fortalecimiento de la seguridad en la comarca andina.

En diálogo con la prensa, Ñancucheo confirmó que los procedimientos se encuentran en pleno desarrollo y que por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre los resultados obtenidos.

“Se está trabajando en un operativo, pero por ahora no tenemos mayores datos sobre los resultados. Vamos a esperar el resultado de todo lo que surgió”, señaló el funcionario policial.

Asimismo, adelantó que el despliegue forma parte de un operativo integral que se desarrolla en toda la localidad, con controles preventivos y tareas vinculadas a la seguridad.

“Lo que sí puedo adelantar ahora es que la Jefatura de Zona 12 de El Bolsón está llevando adelante, con las unidades participantes, un operativo integral de control y seguridad en toda la localidad”, expresó.

Según trascendió, los procedimientos incluyen controles vehiculares, identificación de personas y patrullajes preventivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la presencia policial y fortalecer las tareas de prevención.

Desde la fuerza indicaron que una vez finalizadas las actuaciones se brindará información oficial con mayores detalles sobre los resultados y alcances del operativo.