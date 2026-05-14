Construir Inclusión: impulsan en El Bolsón un programa habitacional destinado a personas con discapacidad y sus familias



Con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para personas con discapacidad y sus entornos familiares, la concejal Natalia Karavasilis brindó detalles sobre el programa provincial Construir Inclusión, una iniciativa impulsada a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) que busca dar respuestas concretas a necesidades vinculadas a la vivienda, ya sea mediante construcción, mejoramientos o refacciones adaptadas. Con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para personas con discapacidad y sus entornos familiares, la concejal Natalia Karavasilis brindó detalles sobre el programa provincial Construir Inclusión, una iniciativa impulsada a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) que busca dar respuestas concretas a necesidades vinculadas a la vivienda, ya sea mediante construcción, mejoramientos o refacciones adaptadas.





Karavasilis destacó que se trata de una propuesta que ya comenzó a tomar visibilidad en toda la provincia y que apunta específicamente a familias donde exista una persona con discapacidad o a personas con discapacidad que sean titulares de la solicitud.





“Es un programa provincial que está a cargo del IPPV. Incluso el gobernador hizo mención recientemente en sus redes sociales, lo que muestra la importancia que se le está dando a esta iniciativa en toda la provincia”, explicó la edil.





La propuesta contempla distintas alternativas vinculadas al hábitat, incluyendo mejoras en viviendas existentes, adaptaciones necesarias para garantizar accesibilidad y, en determinados casos, la posibilidad de acceder a soluciones habitacionales más integrales. En este sentido, Karavasilis remarcó la importancia de que los interesados se acerquen a la delegación local del IPPV para interiorizarse sobre cada caso particular, ya que los requisitos pueden variar según la situación de cada familia.





“Este programa toma la vivienda en función de las necesidades específicas, por eso es fundamental acercarse a la oficina del IPPV en El Bolsón, ubicada sobre Perito Moreno, para evacuar dudas y conocer la documentación requerida”, sostuvo.





Además, la concejal puso en valor el trabajo articulado que se viene desarrollando a nivel local junto a referentes vinculados a la temática de discapacidad, especialmente con Cecilia Gering, a quien definió como una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento a familias de la comarca.





Karavasilis explicó que, en paralelo a la gestión formal ante el organismo provincial, se está ofreciendo un espacio de acompañamiento para orientar a quienes necesiten iniciar el trámite o no tengan claridad sobre la documentación a presentar.





“Cecilia Gering es un pilar muy importante para las personas con discapacidad. Desde ese espacio se está brindando asesoramiento para que cada familia sepa exactamente qué documentación debe reunir y cómo avanzar con el trámite”, indicó.





Desde el ámbito local consideran que este tipo de políticas públicas representan una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de personas que muchas veces enfrentan barreras estructurales para acceder a viviendas adecuadas a sus necesidades.





La convocatoria ya se encuentra abierta y desde los espacios de acompañamiento remarcaron la importancia de que las familias interesadas se acerquen cuanto antes para recibir asesoramiento personalizado y evaluar la posibilidad de incorporarse al programa.