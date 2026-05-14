Continúan los trabajos de recuperación de espacios verdes, El Hoyo



En el marco de los trabajos que se están realizando para poner en valor de los espacios públicos urbanos se realizaron nuevas intervenciones en espacios verdes de la localidad de El Hoyo. En el marco de los trabajos que se están realizando para poner en valor de los espacios públicos urbanos se realizaron nuevas intervenciones en espacios verdes de la localidad de El Hoyo.





En esta oportunidad se trabajó sobre el ingreso de la localidad en la plaza de acceso, sobre la Avenida Islas Malvinas, y el monumento a los caídos.





Se implementó un sistema de riego automatizado, con agua directa de pozo y se colocó una tela geotextil que permite que no crezca maleza y darle lugar al crecimiento de las ornamentales junto con un pequeño camino para que los vecinos puedan sacar fotos. Además se plantaron 185 tulipanes para embellecer el espacio.

En el Monumento a los caídos se colocó césped del tipo raigras y festuca para una mejor distribución de la vegetación urbana, resistente a las bajas temperaturas y se pintó el entorno. También se colocó un nuevo sistema de riego independiente directo de agua de pozo, con temporizador de 6 a 9 AM y de 20 a 24 hs, para aprovechar su uso, más que nada en primavera.





Estas acciones forman parte del programa anual de espacios verdes y se realizaron gracias a la colaboración de la Ingeniera Agrónoma Liliana Teidons y la empresa Tulipanes Patagonia de Trevelin.