Convocatoria abierta para postulantes a guía de sitio. El Hoyo



La municipalidad de El Hoyo creó el registro de Guías de sitio, una normativa diseñada para fortalecer el empleo genuino, garantizar la seguridad de los visitantes y poner en valor la identidad cultural y natural de la localidad. La municipalidad de El Hoyo creó el registro de Guías de sitio, una normativa diseñada para fortalecer el empleo genuino, garantizar la seguridad de los visitantes y poner en valor la identidad cultural y natural de la localidad.





Las personas interesadas podrán acercarse a la oficina de turismo de 08:00 a 20:00hs o también realizar sus consultas vía WhatsApp al 294 4413227.





La creación de este registro se enmarca en la Ordenanza N°053/2025, y apunta a mayores de 18 años, con al menos tres años de residencia en la localidad. Para poder inscribirse al registro deberán rendir un examen habilitante.





Los papeles para rendir el examen se podrán retirar hasta el 15 de agosto y el examen se rendirá los primeros días de septiembre.





¿Cuál es la función del Guía de Sitio Local?





El guía tendrá la importante tarea de acompañar, asistir e informar a los turistas dentro de los límites de su actividad. Su labor será clave para enriquecer la experiencia de quienes nos visitan, mediante la interpretación y difusión del patrimonio natural, cultural y turístico de nuestra comunidad.





Documentación requerida





La documentación necesaria para completar la inscripción es la siguiente: Fotocopia de DNI, título secundario y certificaciones que acrediten formación en la actividad, curso de primeros auxilios, fotocopia de CUIL, constancia de inscripción en ARCA, certificado de antecedentes penales nacionales, registro de alimentantes morosos, certificado de apto psicofísico, póliza de seguro de responsabilidad civil, y habilitación previa a examen.