Coopetel ya atiende en Lago Puelo con una oficina móvil en la Biblioteca Popular



Coopetel empezó a brindar atención presencial en Lago Puelo a través de una oficina móvil instalada en la Biblioteca Popular Lago Puelo , un espacio comunitario que además cuenta con conectividad garantizada por la cooperativa en el marco de un acuerdo de trabajo conjunto. Coopetel empezó a brindar atención presencial en Lago Puelo a través de una oficina móvil instalada en la Biblioteca Popular Lago Puelo , un espacio comunitario que además cuenta con conectividad garantizada por la cooperativa en el marco de un acuerdo de trabajo conjunto.





La atención se realiza todos los miércoles y viernes de mayo, de 10 a 13 hs, y permite a vecinos y vecinas realizar consultas, conocer los servicios e iniciar trámites sin necesidad de trasladarse hasta El Bolsón.

Desde la Biblioteca Popular Lago Puelo destacaron el trabajo colaborativo con la cooperativa. Mercedes Botana, secretaria de la institución, señaló que el acuerdo permitió mejorar notablemente la conectividad del espacio:





“Poder articular entre una cooperativa como Coopetel y una asociación civil como la Biblioteca beneficia a toda la comunidad. Hoy muchas personas vuelven a usar la Biblioteca como espacio de encuentro, estudio y trabajo gracias al acceso a Wi-Fi”.





Pamela Cámara, coordinadora de Relaciones con el Asociado y la Comunidad de Coopetel, destacó la gran cantidad de personas que ya se acercaron durante los primeros días de atención:

“Mucha gente quería conocer más del servicio y todavía no sabía todas las posibilidades que tiene Coopetel, no solo con internet, sino también con televisión digital, líneas de celular y distintos planes”.

Uno de los aspectos que más entusiasmo genera entre quienes se acercan es la propuesta de Cuádruple Play, que integra:

🌐 internet por fibra óptica

📺 televisión digital Sensa

☎️ telefonía fija

📱 telefonía móvil

💡 todo en una sola factura.

La televisión digital Sensa incluye más de 150 canales en HD, contenido on demand con series y películas, además de la posibilidad de retroceder hasta 24 horas la programación.

Además, Coopetel mantiene vigente una promo lanzamiento para nuevas altas:

✅ instalación sin costo

✅ primer mes bonificado

✅ 40% de descuento en las siguientes tres facturas





La oficina móvil funciona todos los miércoles y viernes de mayo, de 10 a 13 hs, en Av. Los Notros y Las Margaritas.





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