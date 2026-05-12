El Bolsón busca ser más amigable con los motorhomes: impulsan una ordenanza para ordenar su circulación y permanencia



El Concejo Deliberante de El Bolsón tratará una nueva ordenanza que propone modificar el esquema actual para los vehículos tipo motorhome y casas rodantes, con el objetivo de compatibilizar el orden urbano, el cuidado ambiental y la actividad turística. La iniciativa, impulsada por la concejal Sofía Seroff, apunta a flexibilizar restricciones vigentes y brindar herramientas concretas para que este segmento turístico pueda transitar y permanecer en la localidad bajo reglas claras. El Concejo Deliberante de El Bolsón tratará una nueva ordenanza que propone modificar el esquema actual para los vehículos tipo motorhome y casas rodantes, con el objetivo de compatibilizar el orden urbano, el cuidado ambiental y la actividad turística. La iniciativa, impulsada por la concejal Sofía Seroff, apunta a flexibilizar restricciones vigentes y brindar herramientas concretas para que este segmento turístico pueda transitar y permanecer en la localidad bajo reglas claras.





La edil explicó que el proyecto surge tras años de observación de una problemática que se fue profundizando con el crecimiento del turismo rodante y la percepción negativa que muchos viajeros tenían del destino. Según señaló, dentro de la red federal de motorhomes y casas rodantes existía la sensación de que El Bolsón era una localidad hostil para este tipo de visitantes, debido a las restricciones vigentes que limitaban fuertemente su permanencia en el casco urbano.





Seroff, con experiencia en el área turística, remarcó que se trata de un público con capacidad de consumo que elige destinos como El Bolsón no sólo por su paisaje, sino también por su oferta gastronómica, comercial y productiva. “Son personas que recorren ferias, compran productos regionales, consumen en restaurantes y dejan recursos en la economía local”, sostuvo.





Actualmente rige la ordenanza 066/2022, que restringe el estacionamiento de estos vehículos en prácticamente todo el casco urbano durante las 24 horas. La nueva propuesta plantea una apertura parcial, permitiendo el estacionamiento en sectores específicos y bajo determinadas condiciones.





De aprobarse la iniciativa, los motorhomes podrán estacionar por un máximo de cuatro horas en calles habilitadas como avenida Sarmiento, sectores hacia el norte sobre calle Juez Fernández y hacia el sur en inmediaciones de Güemes, ampliando así las posibilidades para quienes estén de paso y quieran ingresar al centro comercial o turístico de la localidad.





Sin embargo, se mantendrá una zona restringida alrededor de Plaza Pagano, considerada un área sensible dentro del casco céntrico. También continuarán excluidas arterias como avenida San Martín en su tramo céntrico, Rivadavia por la doble circulacióny 25 de Mayo, debido a sus dimensiones reducidas.





La concejal aclaró que este permiso temporal no habilita el uso recreativo de la vía pública como espacio de campamento. Es decir, no estará permitido desplegar mesas, sillas, realizar picnic ni pernoctar dentro de los vehículos estacionados en espacios públicos.





“El objetivo es permitir que quienes están de paso puedan detenerse, comprar, almorzar en un local gastronómico, recorrer la ciudad y continuar viaje, pero no convertir el espacio público en un camping improvisado”, explicó.





En cuanto al descanso nocturno, la normativa seguirá estableciendo que sólo podrá realizarse en espacios habilitados. Actualmente existen tres campings autorizados para recibir este tipo de unidades, con infraestructura apta para la descarga de aguas grises y negras, un punto considerado clave desde la perspectiva ambiental.





Además, durante el día, quienes necesiten realizar descargas sanitarias podrán hacerlo en la planta depuradora habilitada, mediante el pago de una tarifa accesible. Según se indicó, actualmente ese servicio ronda los 5.000 pesos.





La propuesta también contempla un endurecimiento del régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones, en un trabajo articulado con el Juzgado de Faltas, buscando desalentar prácticas irregulares que afecten el ordenamiento urbano y el ambiente.





Para Seroff, la iniciativa representa un cambio de enfoque en la relación entre El Bolsón y el turismo rodante. “No se trata de prohibir, sino de ordenar y generar condiciones para que este visitante pueda venir, disfrutar y consumir, respetando reglas claras”, resumió.





Si el proyecto obtiene aprobación en la sesión legislativa, El Bolsón comenzará a mostrar una postura más receptiva hacia una modalidad turística en crecimiento, intentando equilibrar hospitalidad, sustentabilidad y convivencia urbana.