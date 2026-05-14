El Bolsón fue distinguido a nivel nacional por su planificación urbana y gestión municipal



La ciudad de El Bolsón recibió un importante reconocimiento a nivel nacional durante el Encuentro de Intendentes realizado en la ciudad de Rosario, donde fue distinguida con el Premio RIL – Banco Hipotecario “Ciudades Planificadas”, una mención que destaca a los municipios que sobresalen por su planificación urbana y su gestión. La ciudad de El Bolsón recibió un importante reconocimiento a nivel nacional durante el Encuentro de Intendentes realizado en la ciudad de Rosario, donde fue distinguida con el Premio RIL – Banco Hipotecario “Ciudades Planificadas”, una mención que destaca a los municipios que sobresalen por su planificación urbana y su gestión.





Desde el gobierno municipal celebraron el logro como un hecho histórico para la localidad, remarcando que se trata de una nueva distinción de alcance nacional que pone en valor el trabajo desarrollado en materia de planificación y administración local.





El reconocimiento posiciona a El Bolsón como un ejemplo dentro del país en cuanto al diseño y ejecución de políticas orientadas al crecimiento ordenado de la ciudad, en un contexto donde la planificación urbana se vuelve una herramienta clave para acompañar el desarrollo de las comunidades.





Asimismo, desde el municipio recordaron que no es la primera vez que la ciudad obtiene una distinción de estas características, al mencionar el antecedente del reconocimiento nacional recibido por la Plaza Pagano, uno de los espacios emblemáticos de la localidad.





La obtención de este nuevo premio representa un motivo de orgullo para la comunidad bolsonesa y refuerza la proyección de El Bolsón en escenarios nacionales vinculados a la gestión pública y el desarrollo urbano.