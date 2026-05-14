El Gobierno propuso seguir actualizando salarios por IPC

El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, garantizando actualizaciones automáticas atadas a la inflación hasta septiembre. Este esquema ofrece mayor previsibilidad a las familias del personal estatal y asegura la continuidad de los servicios esenciales para todos los rionegrinos.

La propuesta fue presentada en el marco de la Mesa de la Función Pública (ante ATE, con ausencia de UPCN) y en la Paritaria Docente, al gremio UNTER. Consiste en continuar con la actualización bimestral de los salarios, aplicando el promedio entre el IPC Nacional y el IPC de Viedma para los próximos dos bimestres.

De esta manera, para el bimestre junio-julio 2026 los salarios se actualizarán tomando como referencia el promedio de inflación registrado en abril y mayo; mientras que para el bimestre agosto-septiembre 2026 se usarán como base los índices de junio y julio.

En el caso de la negociación docente, el Gobierno Provincial dejó planteado que la propuesta salarial está sujeta a la aceptación de la oferta y al normal desarrollo del ciclo lectivo. Ante eventuales medidas de fuerza, no se liquidarán los incrementos previstos y se aplicarán los descuentos por los días no trabajados.

Además, la propuesta incorpora un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y otro 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo de Educación, ambos a partir del mes en curso.

También se ofreció avanzar con el pago de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud. El esquema prevé que quienes tengan montos de hasta $200.000 cobren en una cuota a fines de junio; entre $200.001 y $500.000, en tres cuotas desde julio; entre $500.001 y $1.000.000, en cuatro cuotas; y quienes superen el millón de pesos, en seis cuotas desde julio.

Desde el Gobierno Provincial se remarcó que la propuesta se realiza en un contexto nacional complejo, sosteniendo el compromiso de mantener salarios actualizados, cuidar el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad para las familias rionegrinas.