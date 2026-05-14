El Hoyo: abordó la preocupación de vecinos por la siembra de Agropyron y Festuca en zonas afectadas por el último incendio



El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la primera sesión ordinaria de mayo, con la participación de seis de los concejales, donde abordó la preocupación de vecinos por la siembra de Agropyron y Festuca en zonas afectadas por el último incendio y, además, solicitó al Ejecutivo municipal intervenir en los callejones del paraje Rincón Currumahuida con tareas de limpieza, desmalezamiento y poda. El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la primera sesión ordinaria de mayo, con la participación de seis de los concejales, donde abordó la preocupación de vecinos por la siembra de Agropyron y Festuca en zonas afectadas por el último incendio y, además, solicitó al Ejecutivo municipal intervenir en los callejones del paraje Rincón Currumahuida con tareas de limpieza, desmalezamiento y poda.









RECLAMO POR LIMPIEZA EN EL CURRUMAHUIDA





En Dictamen de Comisión, los ediles solicitaron al Ejecutivo municipal intervenir en los callejones del paraje Rincón Currumahuida mediante tareas de limpieza, desmalezamiento y poda, tras un reclamo de la junta vecinal por el crecimiento excesivo de sauces y malezas que dificulta el tránsito, reduce la visibilidad y genera riesgos. Además, advirtieron que la falta de mantenimiento favorece la aparición de roedores y microbasurales.









Dictamen de Comisión





Planeamiento, Obras y Servicios Públicos





• Proyecto de Comunicación “Solicitar al DEM tareas de limpieza de Callejones en el Paraje Currumahuida”. Aprobado por unanimidad.





Ambiente, Producción y Turismo





• Proyecto de Declaración “Conexión Simbionte, del Centro Biológico Bigua”. A Comisión de Ambiente.