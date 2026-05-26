El Hoyo abre las inscripciones para un nuevo curso de “uso seguro y mantenimiento de motosierras”



Se abre una nueva propuesta teórico y práctica abierta a toda la comunidad basada en el uso eficiente de la motosierra. Se abre una nueva propuesta teórico y práctica abierta a toda la comunidad basada en el uso eficiente de la motosierra.





Para ello se verán los criterios de calidad, el mantenimiento operativo de máquinas y herramientas, y medidas de seguridad, tanto como personales, de terceros y del ambiente.





Dicho curso se dictará en el SUM de Puerto Patriada el martes 16 y el miércoles 17 de junio de 9:00 a 17:00 hs, y las inscripciones son abiertas y gratuitas para toda la comunidad.





Los interesados deberán inscribirse personalmente en la oficina de Protección Civil de El Hoyo, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. También se podrán comunicar al whatsapp 2944 660996.





La propuesta incluye como temáticas principales los componentes de la motosierra, el afilado, la limpieza, los elementos de seguridad, el apeo, el desrame y el trozado de leña. De este modo se invita a los interesados a asistir con elementos de protección personal, tales como calzado de seguridad y guantes de vaqueta.





Estará brindado por el Ingeniero Agrónomo Guillermo Melzner TR Patagonia Sur de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, SAGyP, y el Técnico Universitario Forestal Matias Saihueque del Campo Forestal General San Martín, INTA.