García cuestionó el RIGI, alertó por la crisis social y presentó un amparo contra la modificación de la Ley de Glaciares



El legislador provincial Leandro García se refirió a la situación política, económica y social que atraviesa el país y la provincia de Río Negro, cuestionó duramente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), expresó preocupación por el impacto del ajuste nacional sobre jubilados y sectores vulnerables, y confirmó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia provincial contra la modificación de la Ley Nacional de Glaciares. El legislador provincial Leandro García se refirió a la situación política, económica y social que atraviesa el país y la provincia de Río Negro, cuestionó duramente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), expresó preocupación por el impacto del ajuste nacional sobre jubilados y sectores vulnerables, y confirmó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia provincial contra la modificación de la Ley Nacional de Glaciares.





García sostuvo que el actual esquema económico nacional no permite pensar en un verdadero desarrollo para Río Negro, aun cuando lleguen inversiones millonarias vinculadas a proyectos energéticos y extractivos. Según indicó, el problema central es que los acuerdos firmados no contemplan beneficios concretos para las comunidades locales.





“Las condiciones en las que hoy está el país y la provincia hacen muy difícil pensar en desarrollo económico real. El régimen de incentivo a las grandes inversiones no posibilita que eso redunde en desarrollo para Río Negro”, señaló el legislador.





En ese sentido, cuestionó que los convenios no incluyan cláusulas vinculadas a la transferencia de tecnología, el fortalecimiento del entramado productivo local, la diversificación económica o la generación genuina de empleo permanente.





“No hay una sola cláusula que defienda verdaderamente los intereses de la provincia. Recuperamos algo de actividad con la construcción inicial del oleoducto o el gasoducto, pero después quedan muy pocos puestos de trabajo permanentes”, afirmó.





García consideró además que Río Negro “desaprovechó una oportunidad histórica” de industrializar el gas y el petróleo en el Golfo San Matías, aprovechando las condiciones geográficas y estratégicas del puerto rionegrino.





Al mismo tiempo, el dirigente vinculó el debate económico con el deterioro social que atraviesa el país. Mencionó la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores estatales y privados, la situación de los jubilados y las dificultades crecientes en el acceso a la salud.





“Los jubilados no llegan a fin de mes y les reprograman las cirugías en PAMI. Las personas con discapacidad viven amenazadas permanentemente con auditorías. La gente cada vez vive peor y más endeudada”, expresó.





En relación al ajuste impulsado por el gobierno nacional, aseguró que “el ajuste brutal no ha traído resultados” y cuestionó que las políticas de recorte se concentren sobre los sectores más vulnerables mientras se reducen impuestos a los sectores de mayores ingresos.





“El ajuste se pone sobre los lugares más sensibles: PAMI, salud pública, el programa Remediar. Mientras tanto, se eliminan impuestos a los sectores más ricos”, remarcó.





Durante la entrevista, García también confirmó que presentará un amparo colectivo en el Juzgado Multifueros de El Bolsón para intentar frenar la aplicación de las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Glaciares.





Según explicó, la presentación judicial apunta a que la Justicia provincial intervenga ante posibles consecuencias ambientales y sobre los recursos hídricos de la región, especialmente frente al avance de proyectos mineros.





“Las cuencas hídricas no tienen jurisdicción. Lo que se apruebe en otra provincia puede impactar directamente sobre el agua que necesitamos en Río Negro para producir, generar energía, consumir y prevenir incendios”, sostuvo.





El legislador señaló que la intención es que la Justicia rionegrina tome intervención en defensa de los recursos naturales provinciales y recordó que otras provincias, como La Pampa, ya avanzaron con planteos similares ante la Justicia Federal.





Finalmente, García analizó el escenario político de cara a las elecciones legislativas del próximo año y aseguró que el peronismo rionegrino tiene una oportunidad electoral si logra sostener la unidad interna.





Recordó que en la última elección nacional el peronismo logró obtener los dos senadores por Río Negro, algo que calificó como “una excepción en el país”, y sostuvo que el gobierno nacional “muestra cada vez más inconsistencias”.





También cuestionó al gobierno provincial por su alineamiento con la administración nacional.





“El gobierno provincial eligió mal acompañando al gobierno de Milei y hoy tiene menos herramientas para resolver los problemas de salud, educación e infraestructura”, afirmó.





Para cerrar, García aseguró que el desafío del peronismo será construir un proyecto político “con anclaje territorial y claridad ideológica” que pueda ofrecer una alternativa frente al contexto actual.