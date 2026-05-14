Insólito: se grabó acariciando a un ratón en Bariloche

Una joven influencer generó preocupación en redes sociales tras publicar un video en el que manipula un ratón silvestre en San Carlos de Bariloche, sin saber que podría tratarse del roedor que transmite el hantavirus.





La protagonista es Marina Korb, quien compartió en su cuenta de TikTok imágenes de una excursión por Circuito Chico.

En el video, se la ve levantando a un pequeño ratón de cola larga, acariciándolo y hasta colocándolo sobre la palma de su mano. “Qué lindo, encima es re suavecito”, comenta mientras lo filma.





Advertencias y preocupación en redes

La publicación rápidamente se viralizó, pero no por el paisaje ni la experiencia turística. Decenas de usuarios comenzaron a advertirle que se trataba del ratón colilargo, principal portador del hantavirus.





El hecho generó alarma, especialmente en un contexto de vigilancia sanitaria y preocupación por casos recientes vinculados a la enfermedad.

Tras la repercusión, la influencer aclaró lo sucedido. “En mi defensa, no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus; yo solo vi un bicho muy lindo”, explicó.





Además, agregó que tomó dimensión del peligro horas más tarde: “Esa noche me enteré de que esa semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo. Spoiler: sobreviví”.





¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o sus secreciones.





El ratón colilargo es el principal vector en la región patagónica, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan evitar cualquier tipo de contacto con estos animales, incluso si parecen inofensivos.





El episodio reavivó el debate en redes sobre la exposición a riesgos en busca de contenido viral y la falta de información frente a situaciones potencialmente peligrosas.

La joven tiktokera acarició un ratón colilargo en Bariloche, lo mostró en redes sociales y generó preocupación y polémica por el riesgo de hantavirus.