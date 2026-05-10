Intensifican la búsqueda de Analía Corte en Bariloche: trabajan SPLIF, brigadas especiales y Prefectura

Un amplio operativo de búsqueda continúa desarrollándose en San Carlos de Bariloche para intentar localizar a Analía Corte, de 52 años, quien fue vista por última vez el viernes por la mañana. Las tareas se concentran principalmente en la zona del cerro Otto, donde brigadistas, efectivos policiales y equipos especializados despliegan rastrillajes por tierra, agua y aire.

A pedido de Protección Civil, el equipo de búsqueda del SPLIF Bariloche se incorporó al operativo realizando intensos recorridos en distintos sectores considerados estratégicos. Durante la jornada del viernes, los brigadistas centraron las tareas en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo trabajó en el sector conocido como “la usina militar”.

Con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda, SPLIF también sumó un dron que permite observar desde el aire zonas boscosas y de difícil acceso, facilitando el trabajo de los equipos desplegados en el terreno.

Por su parte, la Brigada Canina de Bomberos Voluntarios Bariloche fue convocada para intervenir con perros especializados en rastro específico. Según trascendió en las últimas horas de este sábado, uno de los canes habría seguido el rastro hasta la costa del lago Nahuel Huapi, en inmediaciones del kilómetro 6, cerca del hotel La Cascada. A raíz de ese indicio, las autoridades intensificaron el operativo incorporando gomonones y reforzando el trabajo en el espejo de agua y sectores costeros.

Del operativo participan distintas unidades especiales de la Policía de Río Negro, bajo coordinación de la Comisaría 27 del barrio Melipal, junto a personal de Protección Civil, SPLIF, Prefectura Naval Argentina y otras instituciones de emergencia.

En cuanto a las características físicas de Analía Corte, se informó que es una mujer delgada, de aproximadamente 1,65 metros de altura, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro, lacio y con algunas canas, hasta la altura de los hombros. Hasta el momento se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda colaborar con la búsqueda, se comuniquen de inmediato al Comando de Emergencias 911, a la Comisaría 27 de Melipal al teléfono 2944-442222, o bien acercarse a la unidad policial más cercana.

La desaparición genera una profunda preocupación en Bariloche debido a las bajas temperaturas y las complejas condiciones geográficas de la zona donde se desarrollan los rastrillajes. Mientras tanto, los equipos continúan trabajando contrarreloj con la esperanza de encontrar a Analía sana y salva.