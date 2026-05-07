“Los Enanitos de la Esperanza” celebra 25 años construyendo amor, valores y comunidad en El Bolsón



El jardín “Los Enanitos de la Esperanza” atraviesa un momento profundamente emotivo al celebrar sus 25 años de vida institucional, consolidándose como uno de los espacios educativos y comunitarios más queridos de El Bolsón y de toda la Comarca Andina. Con una historia marcada por el compromiso, la construcción colectiva y el acompañamiento a cientos de familias, el establecimiento continúa creciendo sin perder la esencia que le dio origen: el amor por las infancias. El jardín “Los Enanitos de la Esperanza” atraviesa un momento profundamente emotivo al celebrar sus 25 años de vida institucional, consolidándose como uno de los espacios educativos y comunitarios más queridos de El Bolsón y de toda la Comarca Andina. Con una historia marcada por el compromiso, la construcción colectiva y el acompañamiento a cientos de familias, el establecimiento continúa creciendo sin perder la esencia que le dio origen: el amor por las infancias.





En el marco de este nuevo aniversario, la directora del jardín, Romina Gadea, compartió su emoción y destacó el enorme trabajo realizado durante todos estos años por docentes, familias y personas que dejaron su huella en la institución.





“Si tengo que definir a este jardincito en sus 25 años de historia, lo definiría como mucho amor, mucha construcción, muchos valores, crecimiento, aprendizajes y alegría”, expresó Gadea, visiblemente emocionada por el presente que atraviesa la comunidad educativa.





La directora remarcó además la importancia del trabajo en equipo y del legado que dejaron quienes comenzaron con este proyecto educativo hace más de dos décadas. “Nosotras estamos en el equipo directivo hace cuatro años, pero esto viene desde muchísimo antes. Hay docentes que están desde el principio y personas que iniciaron el jardín cuando la matrícula era muy pequeña”, recordó.





Con el paso del tiempo, “Los Enanitos de la Esperanza” fue creciendo de manera sostenida hasta convertirse en una institución de referencia para numerosas familias de la región. Actualmente, el jardín cuenta con alrededor de 150 niños distribuidos entre turno mañana y turno tarde, abarcando desde salas maternales hasta nivel inicial.





Uno de los aspectos que más destacan desde la institución es el alcance regional que logró el jardín a lo largo de los años. Si bien el establecimiento tiene una fuerte identidad vinculada al barrio Esperanza, recibe diariamente a niños y niñas provenientes de distintos puntos de la comarca.





“Lo agradecemos muchísimo, realmente que nos elijan y que tengamos comentarios tan lindos del jardín. Lo amamos muchísimo, lo respetamos muchísimo”, sostuvo Gadea, quien también definió al establecimiento como “un jardín franciscano comunitario, con mucho para dar y también para recibir”.





La directora valoró especialmente el esfuerzo colectivo que permitió sostener el proyecto educativo durante estos 25 años, resaltando el compromiso de todas las personas que formaron parte del plantel a lo largo del tiempo.





“Todos los que pasaron por el equipo fueron muy importantes, dejaron su huella y eso para nosotras es enorme. Trabajar en equipo es lo más lindo que puede haber en un jardín”, señaló.





El aniversario encuentra a “Los Enanitos de la Esperanza” atravesando una etapa de madurez institucional, pero conservando intacto el espíritu solidario, comunitario y afectivo que le permitió transformarse en un espacio profundamente valorado por generaciones de familias de El Bolsón y la región.