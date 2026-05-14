Preceptora acusada de robar 50 mil dólares destinados para el viaje escolar a El Bolsón

El caso de una preceptora acusada de robar 50 mil dólares destinados para el viaje escolar de una escuela técnica de Bragado, provincia de Buenos Aires, cobró relevancia nacional. Las familias de los 38 estudiantes de séptimo año del colegio que aportaron para el viaje pusieron el grito en el cielo y una aerolínea se comunicó con ellos, para darles una buena noticia.





A partir de la trascendencia del caso, la aerolínea low cost Flybondi decidió donarles los pasajes que conectarán Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Bariloche, para que no dejen de cumplir su sueño de viajar a El Bolsón.

Según trascendió, la preceptora habría dicho de manera extraoficial una frase que indigna: “Me patiné la plata”, aseguró en el colegio antes de acogerse a una licencia por presunta enfermedad. Desde entonces, la mujer dejó de responder mensajes y esperan una respuesta de la Justicia.





“No la se vio más. La última vez que habló fue esa que dijo que se ”patinó la plata”. Después no se la vio más en la calle. No tengo idea si estará acá en Bragado, pero no salió más a ningún lado. Estimo que una vez que la denuncia penal ingresa correctamente, se tiene que notificar por cédula fehacientemente de que está siendo investigada por un delito penal y que tenés derecho a contratar un abogado y que después la van a llamar a una declaración indagatoria. Pero realmente no tenemos datos de dónde está ni si está acá“, aseguró el abogado.

La mujer está acusada de robar 50 mil dólares destinados para un viaje a la localidad de El Bolsón. No hay noticias de su paradero.Las familias habían abierto una cuenta con el alias “Viajamos al Bolsón” para pedir colaboración y así realizar el viaje de estudio, cuya fecha inicial era octubre del año pasado. “Estimo que con los pasajes y ahora con lo que logren reunir, van a poder realizarlo este año, hacia la misma fecha”