Río Negro impulsa nuevos talleres de oficio en El Bolsón con foco en jóvenes, salida laboral y programas sociales



La Delegación de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro en la región andina puso en marcha una nueva etapa de talleres de oficio en El Bolsón, con una propuesta que busca ampliar oportunidades de formación, generar herramientas para una rápida salida laboral y captar especialmente a jóvenes en un contexto económico complejo. La Delegación de Desarrollo Humano de la Provincia de Río Negro en la región andina puso en marcha una nueva etapa de talleres de oficio en El Bolsón, con una propuesta que busca ampliar oportunidades de formación, generar herramientas para una rápida salida laboral y captar especialmente a jóvenes en un contexto económico complejo.





Así lo confirmó la delegada regional de Desarrollo Humano, Natalia Aguilar, quien destacó que este año ya son más de 50 los talleristas que estarán abocados a compartir sus conocimientos en distintos barrios de la localidad.





“Este año lanzamos primeramente con talleres de oficio. Tenemos 50 talleristas en la zona de Bolsón solamente que van a brindar talleres en diferentes barrios”, señaló la funcionaria.





Entre las propuestas tradicionales y las nuevas incorporaciones, una de las novedades que más llama la atención es el taller de tatuaje, pensado con una modalidad de práctica segura para quienes recién se inician.





Según explicó Aguilar, las prácticas no se realizarán sobre piel humana, sino sobre frutas cítricas, una metodología que permite desarrollar técnica sin riesgos. “Lo novedoso es que tenemos tatuaje, donde las pruebas se realizarán en cítricos, porque es más parecido a la piel. Así la gente puede aprender sin que un error quede marcado de por vida”, explicó entre risas durante la entrevista.





La funcionaria remarcó que una de las principales metas del gobierno provincial es acercar propuestas que resulten atractivas para los jóvenes y los motiven a capacitarse. En ese sentido, mencionó que también se proyectan iniciativas como barbería y un futuro taller de robótica.





Sobre este último punto, confirmó que el proyecto surgió a partir de una propuesta impulsada por el intendente de El Bolsón y que en los próximos días podrían conocerse mayores precisiones. “El jueves voy a estar con el intendente, que fue quien propuso este taller, y ahí traeré novedades”, adelantó.





La cobertura territorial también será uno de los ejes del programa. Aguilar indicó que el objetivo no es concentrar las propuestas únicamente en El Bolsón, sino extenderlas hacia zonas rurales y parajes de la región.





En ese marco, confirmó recorridas por Ñorquinco, Río Chico, Mamuel Choique, El Manso, Arroyo Las Minas, Chacay Huarruca y otros sectores, con la intención de llevar talleres y oportunidades de capacitación a comunidades que habitualmente tienen menor acceso a este tipo de programas.





Además de la formación laboral, la delegada repasó otras iniciativas sociales impulsadas desde la provincia.





Una de ellas es el fortalecimiento del programa de invernaderos familiares, para el cual recientemente gestionó nuevos microtúneles destinados a familias interesadas en avanzar en producción de alimentos para autoconsumo.





“El objetivo es fortalecer la autonomía alimentaria, que las familias puedan producir sus propios alimentos, sobre todo en esta época para sostener hortalizas durante el invierno”, explicó.





Detalló que el acceso al programa requiere una articulación administrativa con el área de Producción y que se realiza un seguimiento permanente para asegurar la continuidad de los proyectos y evitar el abandono de los microtúneles entregados.





En materia de salud, Aguilar anunció la llegada a la región del programa Enfocarte Río Negro, una iniciativa orientada a la salud visual que brindará atención gratuita a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.





La propuesta contempla atención oftalmológica integral y, en caso de ser necesario, entrega inmediata de anteojos sin costo.





“Llega un equipo de oftalmólogos, evalúan la salud visual de la persona y si requiere lentes, se va con los lentes también. Cero costo”, subrayó.





El operativo, previsto tentativamente para julio, incluirá puntos de asistencia presencial para ayudar a las familias con la inscripción digital, teniendo en cuenta las dificultades de acceso o manejo de herramientas tecnológicas que existen en distintos sectores de la región.





“Queremos facilitar el acceso porque sabemos que para muchas personas el uso de tecnología o redes es dificultoso, especialmente en algunos parajes”, explicó.





Finalmente, Aguilar anticipó que El Bolsón podría convertirse este año en sede de Activamente, un encuentro regional destinado a adultos mayores que reúne participantes de distintas localidades.





La intención es que esta vez el evento se realice en la localidad andina, convocando a delegaciones de Bariloche, Comallo, Pilcaniyeu y otros puntos de la región.





“Siempre vamos nosotros, ahora queremos que vengan para acá”, expresó, dejando abierta la expectativa sobre las sorpresas que podría traer la nueva edición del encuentro.