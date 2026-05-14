Rio Negro presentó su temporada turística en Neuquén

Además de los tradicionales productos del invierno cordillerano en Bariloche, El Bolsón y Dina Huapi, se destacó una nueva temporada de avistaje de fauna marina en la costa rionegrina con un innovador sector inmersivo de imágenes y la participación digital de los asistentes a través de distintos dispositivos.





La novedad de la propuesta presentada por la Agencia de Turismo Rio Negro (ATUR) incluyó espacios especiales para cada una de las regiones donde estepa y valle sumaron una propuesta que transforma a la provincia en una de las más completas del país en cuanto a su oferta, servicios y escenarios naturales.

El gran escenario del Atlántico: comienza la temporada de fauna marina en Río Negro

La naturaleza prepara su despliegue más ambicioso en la costa rionegrina. Con la llegada del invierno, las aguas del Golfo San Matías se transforman en un santuario vibrante donde la vida silvestre es la única protagonista.





Desde las playas de Las Grutas hasta el puerto de San Antonio, la provincia se posiciona una vez más como el destino de excelencia para quienes buscan un contacto genuino y respetuoso con el ecosistema marino.

Un desfile de gigantes

La temporada ofrece un espectáculo que combina la majestuosidad de la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural, con la energía de delfines y lobos marinos.





Avistaje Embarcado: entre juni o y octubre, las ballenas francas australes dominan la escena en el Puerto de San Antonio Este y Las Grutas. Las excursiones, que duran aproximadamente 2 horas y media, parten desde la Tercera Bajada en Las Grutas, el Parador Serena en Puerto San Antonio Este y Punta Colorada, cerca de Playas Doradas.





Santuarios en Tierra: cerca de Viedma, el Área Natural Protegida Punta Bermeja alberga un apostadero permanente de más de 4.000 lobos marinos de un pelo, observables desde miradores en lo alto de imponentes acantilados. Muy cerca, en el Balneario El Cóndor, se encuentra la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.





El "Vergel" de Islote Lobos: situado en el Golfo San Matías, el Parque Nacional Islote Lobos es un refugio de biodiversidad. Allí, de setiembre a marzo, conviven colonias reproductivas de pingüinos de Magallanes, flamencos australes, gaviotines reales y lobos marinos. Se accede por la Ruta 3 hacia Sierra Grande y Playas Doradas, desde donde se puede llegar a los islotes por embarcación.





Turismo y conservación: el equilibrio necesario

Lo que distingue a la propuesta de Río Negro es su enfoque en el turismo responsable. Las navegaciones se rigen por estrictos protocolos de seguridad y respeto hacia los animales, asegurando que la actividad humana no interfiera en los ciclos vitales de las especies que eligen estas aguas para reproducirse o descansar.





"No es solo ver ejemplares majestuosos, es entender que somos invitados en su casa. La transparencia del agua en el Golfo San Matías y la tranquilidad de sus costas brindan un escenario de visibilidad única en la región", señalan expertos en conservación local.





Mucho más que avistaje

La experiencia se completa con una oferta gastronómica que hace honor a la región. El Camino de la Costa no solo ofrece paisajes de acantilados y playas vírgenes, sino también la posibilidad de degustar mariscos frescos, pulpos y pescados de roca que son el sello distintivo de la cocina rionegrina.

Para los amantes de la fotografía y la vida al aire libre, este es el momento ideal. La luz de la Patagonia y la biodiversidad en su máximo esplendor convierten a cada jornada en una pieza de colección.





Río Negro invita a descubrir sus secretos marinos. Un viaje al corazón del Atlántico Sur que promete asombro, respeto por el medio ambiente y recuerdos imborrables para toda la familia.





Zona Andina: el corazón del invierno

La zona cordillerana es el principal polo turístico invernal y ya está preparada para recibir una nueva temporada. Con base en San Carlos de Bariloche, la región concentra centros de esquí, infraestructura hotelera, una variada agenda cultural y gastronómica. La nieve es el gran atractivo, además de actividades que van desde el esquí hasta excursiones lacustres y paseos en bosques nevados.

En este escenario, El Bolsón suma una identidad propia dentro de la Comarca Andina. Sus propuestas combinan naturaleza, producción artesanal, gastronomía regional y experiencias de bienestar. El centro de esquí Perito Moreno se presenta como una nueva alternativa con pistas y hotelería integrada en el mismo complejo.





A pocos kilómetros de Bariloche, hacia el este, Dina Huapi aparece como una puerta de entrada tranquila al circuito cordillerano, con vistas privilegiadas del lago Nahuel Huapi y una creciente oferta de alojamientos y actividades al aire libre.









Nieve, fauna marina, valle y estepa fueron los protagonistas de un evento en el que el Gobierno Provincial anunció a profesionales de turismo, prestadores de servicios y medios de comunicación cuáles son los principales atractivos rionegrinos para el próximo invierno.Durante la presentación, Diego Piquin, Director Ejecutivo de ATUR, subrayó la importancia de estos encuentros para el fortalecimiento del mercado regional: “La Provincia propone a los profesionales de turismo de nuestros principales mercados, que conozcan de primera mano los productos de todo el territorio, y puedan ofrecer a sus clientes nuevas propuestas. Tenemos escenarios maravillosos y excelentes servicios en toda la oferta, en las 4 regiones. Río Negro resume las bellezas patagónicas en un mismo lugar”.