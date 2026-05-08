Voluntariado que transforma: colaboradores de camuzzi impulsan proyectos de inclusión en Río Negro

“Cuando uno quiere se puede. La empresa nos dio el apoyo y lo empezamos a hacer, había otros actores y logramos apoyarnos y confiar para lograr un proyecto con tanto impacto. A veces lo único que falta es tomar la decisión y hacerlo”, destacó Sierra.

Durante 2024, junto a estudiantes del CET 19, se desarrollaron sillas anfibias destinadas a balnearios de Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan acceder al mar de forma segura.

La iniciativa se concretó a partir del trabajo conjunto entre la comunidad educativa, el sector privado —con el acompañamiento de Camuzzi y el aporte de materiales de Alcalis de la Patagonia— y los municipios locales.



En 2025, el equipo avanzó con “Al agua todos”, un proyecto orientado a facilitar el acceso a actividades acuáticas en natatorios. La propuesta incluyó el diseño y construcción de un elevador con sistema de giro de 360° y arnés de seguridad, pensado para su utilización en el natatorio municipal de San Antonio Oeste, donde se desarrollan programas de rehabilitación y natación adaptada. El voluntario también expresó su deseo para el futuro: “Me encantaría que lluevan los proyectos sociales en Camuzzi y en todas las empresas. Hay un montón de cosas por hacer que son necesarias para la comunidad de la que formamos parte”.