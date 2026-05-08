Voluntariado que transforma: colaboradores de camuzzi impulsan proyectos de inclusión en Río Negro

Noticias Del Bolson mayo 08, 2026

A través de su programa “Voluntarios en Red”, Camuzzi impulsa iniciativas de impacto social en las comunidades donde opera, promoviendo el compromiso activo de sus colaboradores. En este marco, Pablo Sierra -colaborador de la compañía y docente del Centro de Educación Técnica N° 19 (CET 19) de San Antonio Oeste- lideró dos iniciativas que hoy contribuyen a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad en la provincia de Río Negro.
 “Cuando uno quiere se puede. La empresa nos dio el apoyo y lo empezamos a hacer, había otros actores y logramos apoyarnos y confiar para lograr un proyecto con tanto impacto. A veces lo único que falta es tomar la decisión y hacerlo”, destacó Sierra.  
Durante 2024, junto a estudiantes del CET 19, se desarrollaron sillas anfibias destinadas a balnearios de Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan acceder al mar de forma segura.
 La iniciativa se concretó a partir del trabajo conjunto entre la comunidad educativa, el sector privado —con el acompañamiento de Camuzzi y el aporte de materiales de Alcalis de la Patagonia— y los municipios locales. 
En 2025, el equipo avanzó con “Al agua todos”, un proyecto orientado a facilitar el acceso a actividades acuáticas en natatorios. La propuesta incluyó el diseño y construcción de un elevador con sistema de giro de 360° y arnés de seguridad, pensado para su utilización en el natatorio municipal de San Antonio Oeste, donde se desarrollan programas de rehabilitación y natación adaptada. El voluntario también expresó su deseo para el futuro: “Me encantaría que lluevan los proyectos sociales en Camuzzi y en todas las empresas. Hay un montón de cosas por hacer que son necesarias para la comunidad de la que formamos parte”.

 Ambas iniciativas incorporaron un fuerte componente educativo, ya que los estudiantes participaron activamente en las etapas de diseño y construcción como parte de sus prácticas profesionalizantes, aportando soluciones concretas a necesidades de su entorno. 











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