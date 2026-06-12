Por qué secuestraron un colectivo en plena Ruta Nacional y los pasajeros quedaron a pie

La proliferación de colectivos clandestinos sumó un nuevo capítulo de tensión en la provincia. El área de chacras de la colonia agrícola del Valle Inferior del río Negro registra una demanda constante de traslado para obreros rurales, impulsada principalmente por la cosecha de cebollas.





En este escenario, los micros truchos ganaron terreno al ofrecer un servicio supuestamente rápido y económico, operando al margen de la ley y arriesgando la seguridad de los trabajadores.

Durante las últimas horas, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro detectó las irregularidades en un control de rutina. Los efectivos interceptaron un colectivo de una supuesta “Compañía Belgrano” en el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 3.





Al inspeccionar la unidad, constataron que a bordo viajaban 14 pasajeros (12 hombres y dos mujeres). El conductor alegó que trasladaba obreros rurales desde Guardia Mitre hacia San Javier.

El insólito argumento del chofer

Al momento de exigir los papeles obligatorios, el chofer adujo haber perdido la billetera. Por este motivo, el transporte circulaba sin licencia de conducir, seguro, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) ni la habilitación provincial correspondiente.





Ante la gravedad del hecho, los uniformados convocaron a los inspectores de la Secretaría de Transporte. Las autoridades viales dispusieron la inmediata desafectación de la unidad, que quedó secuestrada en el destacamento Base 84 de la Ruta 3.





La contracara del operativo la vivieron los propios trabajadores agrícolas, quienes quedaron varados a la vera de la ruta a la espera de un auxilio para llegar a su destino.





Otro operativo exitoso en la ruta: secuestran de droga, arma de fuego y dinero

En otro exitoso operativo reciente, lo que parecía ser un control vehicular más sobre la Ruta Nacional 22 terminó con el secuestro de droga, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo. El procedimiento implicó la intervención de dos fueros judiciales distintos luego de que un perro policía alertara a los oficiales sobre la presencia de sustancias ilegales dentro del rodado.





El operativo se realizó a la altura de Allen, en el kilómetro 1.198, donde personal del Cuerpo de Seguridad Vial, la División Canes y el área de Verificaciones de Automotores llevaba adelante tareas de control e identificación de personas.





En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un Ford Focus en el que viajaban cuatro hombres con destino a Roca. El conductor, de 25 años, tenía domicilio en esa ciudad, mientras que los tres acompañantes provenían de Neuquén capital.

La situación tomó otro rumbo cuando, luego de chequear los papeles correspondientes del vehículo, Matías, un perro entrenado para la detección de estupefacientes, inspeccionó el auto y marcó una reacción positiva sobre una de las puertas traseras. Ante esa señal, se dio inicio a una requisa de urgencia.





Durante la inspección, los uniformados encontraron un frasco plástico con flores de cannabis y dos picadores. Además, hallaron la suma de 468 mil pesos en efectivo. La sorpresa mayor llegó al localizar una caja plástica que contenía una pistola Bersa calibre 9 milímetros, un cargador, 30 municiones del mismo calibre y varios cuchillos.

El transporte interceptado trasladaba obreros rurales, que quedaron varados. El operativo estuvo a cargo de policías viales de Río Negro.