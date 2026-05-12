Vuelco de un camión del SPLIF en el cerro Piltriquitrón: tres trabajadores fueron hospitalizados

Un camión del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) protagonizó un impactante vuelco durante la mañana de este martes en un sector cercano a la plataforma del cerro Piltriquitrón, en El Bolsón. Como consecuencia del siniestro, tres ocupantes debieron ser trasladados al hospital local para su evaluación médica, aunque afortunadamente lograron salir del vehículo por sus propios medios.

Según la información brindada por los equipos de emergencia, el alerta se recibió alrededor de las 10:20, cuando desde la guardia de Bomberos Voluntarios de El Hoyo se informó sobre el accidente. De inmediato se convocó al personal y se despachó una unidad de rescate, seguida por una unidad de logística con más efectivos y equipamiento para intervenir en el lugar.

Al arribar a la zona, los rescatistas constataron que el vehículo involucrado era un camión Ford Cargo perteneciente al SPLIF, que por causas que se intentan establecer sufrió un vuelco mientras descendía por el sector. El rodado terminó aproximadamente a 15 metros barranco abajo, quedando sostenido por la vegetación, una situación que evitó consecuencias potencialmente más graves.

En el camión se trasladaban tres ocupantes, quienes lograron salir del habitáculo sin necesidad de ser rescatados, aunque presentaban diversos golpes producto del fuerte impacto. En el lugar se les brindaron las primeras atenciones y contención emocional hasta la llegada de los demás equipos de emergencia.

Posteriormente, los trabajadores fueron derivados al nosocomio local para una evaluación médica más exhaustiva y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Del operativo participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial, trabajadores del SPLIF y equipos del hospital local, quienes coordinaron las tareas de asistencia y seguridad en la zona.