Bariloche realiza prueba piloto de calefacción eficiente

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) y del proceso de regularización eléctrica que se lleva adelante junto al Municipio y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB).





La propuesta fue compartida en un encuentro con vecinos y vecinas, con una convocatoria a la totalidad de las familias convocadas. La iniciativa busca acompañar a los hogares que ya avanzan en la conexión formal al servicio eléctrico para promover alternativas de calefacción.





La referente del Equipo Territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mariela Maggi, quien coordinó la reunión, destacó que “la respuesta de los vecinos fue muy positiva, con mucha participación y con una voluntad clara de trabajar juntos para encontrar soluciones concretas”.





“Este piloto nace de escuchar lo que estaba pasando en el barrio. La regularización eléctrica es un paso fundamental para vivir mejor y con más seguridad, pero también requiere acompañamiento para que las familias puedan ordenar sus consumos y sostener el servicio”, señaló.





Dos tecnologías para evaluar eficiencia y consumo

La prueba piloto contempla la instalación de dos modelos de estufas en viviendas seleccionadas del barrio: una estufa de doble combustión y una estufa rusa modular de inercia térmica, ambas orientadas a optimizar el aprovechamiento de la leña y reducir la dependencia de artefactos eléctricos de alto consumo.





Durante el proceso, las familias participantes registrarán información vinculada al consumo de leña, electricidad y gastos asociados al uso de la energía en el hogar. Estos datos permitirán medir el impacto de cada tecnología y generar información para futuras decisiones en materia de eficiencia energética.

Un monitoreo conjunto durante cuatro meses

El seguimiento tendrá una duración mínima de cuatro meses y permitirá evaluar el comportamiento de los equipos durante el invierno, analizando su aporte en términos de confort, ahorro y reducción del consumo eléctrico.





“Vamos a volver al barrio con los resultados. Queremos que esta experiencia nos permita evaluar qué mejoras concretas genera en cada hogar y cómo puede ayudar a reducir consumos innecesarios de electricidad”, agregó Maggi.





Un paso más dentro del Programa de Acceso Seguro a la Electricidad

La experiencia se enmarca en el proceso de normalización eléctrica que impulsa el Gobierno de Río Negro a través del PASE, una política pública que promueve conexiones seguras, mejora de infraestructura y regularización de usuarios en barrios populares de toda la provincia.





En Alún Ruca, este trabajo permitió avanzar en la incorporación de familias al servicio formal, mejorar la seguridad de las instalaciones y fortalecer la presencia territorial de los organismos involucrados, acercando respuestas concretas a los vecinos.

El Gobierno de Río Negro presentó en el barrio Alún Ruca de San Carlos de Bariloche una prueba piloto para instalar estufas eficientes en viviendas, para promover alternativas de calefacción que permitan mejorar la eficiencia energética y cuidar la economía familiar.