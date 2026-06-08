El Poder Judicial de Río Negro en el encuentro de Unicef para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil. Río Negro



UNICEF Argentina llevó adelante el IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Río Negro participó a través de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini. La convocatoria tuvo como objetivo “promover el intercambio de información y buenas prácticas en intervenciones judiciales que involucren a chicas y chicos”. UNICEF Argentina llevó adelante el IX Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Río Negro participó a través de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini. La convocatoria tuvo como objetivo “promover el intercambio de información y buenas prácticas en intervenciones judiciales que involucren a chicas y chicos”.

Según la propia institución “es un espacio que se ha consolidado como una instancia clave de diálogo e intercambio entre los superiores tribunales de todo el país”. Cada encuentro permite priorizar, de manera conjunta, temas estratégicos; en esta oportunidad, las oportunidades y desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil. Además, UNICEF continúa fortaleciendo la cooperación técnica con los poderes judiciales, aportando evidencia y herramientas para mejorar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante las jornadas, se desarrolló una agenda orientada al análisis del nuevo Régimen Penal Juvenil y se llevó a cabo un espacio de debate constitucional y convencional sobre las oportunidades y desafíos del régimen en las provincias, con la participación de especialistas en la materia.

Además, a partir de las necesidades identificadas por la Red en anteriores encuentros, se presentaron dos nuevas publicaciones: Investigar para proteger. Guía técnica sobre delitos en entornos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes en Argentina y Medidas alternativas, abordajes socioeducativos y enfoques restaurativos en el Sistema Penal Juvenil.

Durante el encuentro, se analizaron distintos programas que se llevan adelante en el país para la implementación de medidas alternativas a la privación de libertad para chicas y chicos en conflicto con la ley penal, con abordajes socioeducativos y prácticas restaurativas. Estas iniciativas -que ofrecen desde acompañamiento personalizado, escucha activa, hasta acciones de reparación- registran niveles muy bajos de reiterancia y logran procesos reales de cambio en las y los jóvenes.

Por último, al cierre del encuentro y junto al Representante de UNICEF Argentina, Rafael Ramírez Mesec, y la Representante adjunta, María Elena Úbeda, se elaboró y firmó colectivamente una declaración que expresa el compromiso de sostener la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes como un espacio de referencia para el intercambio y la reflexión sobre los desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia.

El documento destaca la importancia de la producción y sistematización de información sobre esta población, subraya la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial entre los organismos de protección de derechos y el Poder Judicial, y pone el foco en el desarrollo de capacidades de magistradas, magistrados y operadores de justicia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.