Calcatreu: un hito que proyecta más desarrollo y empleo para Río Negro

“Cuando se decide avanzar en un proyecto minero, algo que para nosotros es transversal es que el beneficio del mismo sea para la gente que vive en cercanías al proyecto” aseguró el Secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro. Para graficar esto relató que “hoy Calcatreu tiene 219 trabajadores en el proyecto, de los cuales el 80% son rionegrinos, y el 50% de esos 219 son de Ingeniero Jacobacci”.







“Es un orgullo enorme que desde Jacobacci y con el trabajo de tantos rionegrinos se haya logrado este hito que va a marcar un Río Negro distinto de cara al futuro” afirmó el Secretario. Del mismo modo, valoró el acompañamiento del sector privado, comunidades originarias, sindicatos, instituciones y universidades, en base a los beneficios y oportunidades que traen consigo estos proyectos.

El Secretario destacó que este primer envío “cambiará la realidad de Río Negro de aquí en adelante, porque marca una punta de lanza para el resto de los 60 proyectos que tenemos en la provincia” y enumeró los de oro y plata en Jacobacci y Los Menucos, los de litio en Mamuel Choique, o los de uranio y vanadio en Valcheta, los que ya generan mano de obra local.

Además, Aberastain Oro sostuvo que “Calcatreu es un proceso totalmente continuo; desde que inició el proyecto no se detiene para producir ni para explorar. Esto es importante porque lo que en un comienzo tenía una vida útil estimada de cinco años, con los resultados de exploración pasó, en principio, a ocho años” con todo lo que ellos significa en materia de trabajo y desarrollo.





Finalmente, el Secretario hizo foco en la convicción y decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck para alcanzar este tipo de hitos: “Vamos a seguir acompañando al sector, a las comunidades, a los trabajadores y a los gremios para poder traducir esta realidad en beneficios, con más empleo, inversión y desarrollo, porque Río Negro brinda garantías y previsibilidad para quienes deseen invertir en nuestro territorio”.

Un cambio de paradigma para Jacobacci, la Región Sur y Río Negro

El avance de los proyectos mineros en Río Negro representa un cambio de realidad para las comunidades y el desarrollo de la provincia. El Director de Minería de la Región Sur, Gonzalo Adaime, aseguró que “haber acompañado este proceso es muy emocionante, es un momento histórico para nuestra provincia y para la Nación”.





Adaime celebró “la inversión, el movimiento económico que se ve en las localidades y comisiones de fomento de la Región Sur. Estamos aportando al desarrollo y al cambio de paradigma en la producción de Río Negro” y destacó la “prolijidad y el orden con el que lo está llevando adelante la Provincia”.

El histórico primer despacho de oro y plata de Calcatreu marca un punto de inflexión para el desarrollo de Río Negro. Representando una punta de lanza para otros 60 proyectos mineros, este paso trascendental es el fruto de años de trabajo, planificación y decisión política que garantiza previsibilidad y trae consigo beneficios para las comunidades, con eje en la generación de empleo local y el dinamismo de la economía.Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre organismos del Estado, en concordancia con las comunidades e instituciones, señalando a Calcatreu como un proyecto que será ejemplo de todo lo que se aproxima en materia minera en Río Negro.Otro aspecto central es el movimiento económico que aportan estos proyectos: “Cada uno lo vive desde su realidad, pero lo principal es que la gente empieza a vivir mejor en su día a día, y desde la Provincia acompañamos todo este proceso con encuentros con proveedores y vecinos, con el objetivo que nadie quede afuera” finalizó Adaime.