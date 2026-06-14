Cerro Perito Moreno: una historia de pasión, crecimiento y sueños que vuelven a florecer en la nieve

Con los cerros completamente nevados como escenario, el sol acompañando una jornada perfecta y la expectativa puesta en el inicio de una nueva temporada invernal, el Cerro Perito Moreno volvió a mostrar que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia. El lanzamiento oficial de la temporada 2026 dejó en evidencia no sólo el crecimiento de la infraestructura y los servicios, sino también el fortalecimiento de una identidad construida durante décadas por pioneros, deportistas, montañistas y trabajadores que hicieron de la montaña una forma de vida.

La nieve técnica ya anticipa la apertura

Mientras las máquinas fabricaban nieve técnica durante toda la noche y los equipos ultimaban detalles para la apertura prevista para el próximo 27 de junio, el director de Deportes de Invierno del centro de esquí, Julián Rudolph, destacó el trabajo realizado para llegar en óptimas condiciones al comienzo de la temporada.

“Tenemos un día inmejorable porque hay sol, hay nieve y falta muy poquito para abrir. Detrás de todo esto hay un equipo de trabajo increíble que mientras muchos están descansando sigue trabajando para que podamos tener una gran temporada”, señaló Rudolf durante una recorrida por la base del centro invernal.





La nueva aerosilla cuádruple, símbolo del crecimiento

La imagen de los montículos de nieve recién fabricada contrastaba con otro de los grandes símbolos del crecimiento que atraviesa el cerro: el avance de la nueva aerosilla cuádruple, una de las inversiones más importantes realizadas en los últimos años.

“La cuádruple es una obra que soñamos muchísimo tiempo y que hoy se está haciendo realidad. Forma parte del crecimiento constante que tiene el Cerro Perito Moreno y del trabajo conjunto que se realiza con toda la Comarca Andina para fortalecer la temporada invernal”, explicó.

Un destino que gana reconocimiento nacional e internacional

El desarrollo del centro de esquí representa una de las transformaciones turísticas más importantes de la región. Lo que durante décadas fue un centro administrado y sostenido por el esfuerzo de clubes de montaña y amantes del esquí, hoy se consolida como un destino reconocido a nivel nacional e internacional, sin perder el espíritu que le dio origen.

“Lo más importante sigue siendo la pasión que le pone cada persona que trabaja acá. Desde quien recibe al visitante en los medios de elevación hasta quien sirve un café. Ese amor por la montaña es lo que marca la diferencia y lo que hace que cada vez más gente nos mire de otra manera”, sostuvo Rudolph.





La promoción del cerro llega a nuevos mercados

Ese crecimiento quedó reflejado recientemente en la participación del centro de esquí en presentaciones realizadas en Buenos Aires junto a la Secretaría de Turismo de la Nación y en distintos espacios de promoción internacional donde la Comarca Andina busca posicionarse como uno de los destinos emergentes más importantes de la Patagonia para la práctica de deportes invernales.

El Refugio Albrecht Rudolf, corazón histórico de la montaña

Pero la historia del Cerro Perito Moreno no puede entenderse únicamente desde las nuevas inversiones. También está profundamente ligada a lugares emblemáticos como el Refugio Albrecht Rudolph, verdadero corazón histórico de la montaña bolsonense.

Una nueva generación toma la posta

Allí, los hermanos Santiago y Gabriel Panomarenko asumieron recientemente la conducción de uno de los espacios más queridos por generaciones de esquiadores y montañistas.

“Prácticamente toda nuestra vida está ligada a este lugar. Antes de que existiera el desarrollo actual, este refugio era el centro de toda la actividad. Acá funcionaba la enfermería, se vendían los pases y era el punto de encuentro de todos los que venían a la montaña”, recordó Santiago.





Beneficios y promociones para los visitantes

La propuesta se complementará con promociones especiales para turistas, entre ellas descuentos en pases para quienes se alojen en el refugio y beneficios impulsados por el centro de esquí para fomentar la llegada de nuevos visitantes.

El regreso de la promoción 5x3

Entre las promociones más destacadas se encuentra nuevamente el sistema “5x3”, que permite esquiar cinco días pagando solamente tres, una iniciativa orientada especialmente a generar nuevos practicantes de deportes de nieve y facilitar el acceso de las familias a la montaña.

La apuesta mundialista para esquiar gratis en 2027

A esto se suma una promoción inédita vinculada al próximo Mundial de Fútbol. Quienes adquieran sus pases anticipadamente antes del 16 de junio participarán de una propuesta especial que contempla la posibilidad de esquiar gratuitamente durante la temporada 2027 si se cumple el objetivo deportivo planteado por la organización.

Una temporada que promete hacer historia

Con nuevas inversiones, una infraestructura en constante crecimiento, una propuesta turística cada vez más consolidada y la recuperación de espacios históricos que forman parte de la identidad de la montaña, el Cerro Perito Moreno se prepara para vivir un invierno que promete marcar un nuevo capítulo en una historia que comenzó hace décadas entre la nieve, la pasión por el esquí y el esfuerzo de quienes soñaron que El Bolsón podía convertirse en uno de los grandes destinos invernales de la Patagonia.