Cómo el RIMI se potenciará con herramientas propias en Río Negro

La propuesta establece un puente entre el régimen nacional y la Ley Provincial 5.766 de Promoción Económica e Industrial, una norma que ofrece beneficios impositivos, fiscales, financieros y logísticos a empresas que inviertan, se radiquen o amplíen su actividad en Río Negro.





La decisión de Río Negro apunta a que ese camino sea más simple, más ordenado y con mejores condiciones para el sector productivo.

Un esquema nacional con complemento provincial

El RIMI fue creado por la Ley Nacional 27.802 y reglamentado por el Decreto 242/26. Tendrá una vigencia de 2 años y alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas con pisos de inversión según su categoría: U$S 150.000 para microempresas hasta U$S 9 millones para empresas medianas.





El RIMI ofrece una serie de beneficios que buscan mejorar el flujo financiero de las empresas y aliviar el esfuerzo inicial que implica invertir.





A eso, Río Negro busca sumarle sus propias herramientas provinciales: exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos; estabilidad fiscal; bonos fiscales transferibles; beneficios para radicación en parques industriales; acceso a financiamiento y tierras; y acompañamiento en infraestructura clave.

Más simple para invertir, sin perder control

El punto central del proyecto provincial es la simplificación. Si una empresa ya fue evaluada por Nación y obtuvo la constancia de adhesión al RIMI, esa documentación podrá servir para reducir la carga de presentación ante la Provincia. Así se evita que quien invierte tenga que presentar dos veces la misma información ante distintas ventanillas.





Pero esa simplificación no implica un ingreso automático al régimen provincial. Río Negro mantendrá la evaluación de cada proyecto, el análisis del impacto fiscal, los plazos, las condiciones, el alcance de los beneficios y la generación de empleo prevista.





La Provincia concentrará su revisión en lo propio: qué actividad se promueve, dónde se radica, qué impacto tendrá en la economía local y cómo contribuye al desarrollo rionegrino.

Herramientas para producir y crecer

La Ley Provincial de Promoción Económica e Industrial, impulsada también por Weretilneck, permite acompañar nuevas inversiones, ampliaciones productivas, empresas radicadas en parques industriales, desarrolladores de agrupamientos industriales y emprendimientos que agreguen valor a la producción local. También contempla incentivos especiales para proyectos liderados por mujeres, que pueden acceder a un bono fiscal transferible mayor.





El esquema provincial incluye exenciones de Ingresos Brutos de hasta el 100% para nuevas inversiones y ampliaciones, beneficios de mayor plazo para empresas instaladas en parques industriales, exenciones en Inmobiliario y Sellos, estabilidad fiscal de hasta 10 años y la posibilidad de que la Provincia participe en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de proyectos productivos.





También prevé herramientas vinculadas al acceso a tierras, créditos provinciales, avales, zonas estratégicas y ventajas para empresas que generen valor, inviertan en tecnología, amplíen su capacidad productiva o creen empleo local.





Weretilneck planteó que el objetivo es que Río Negro tenga una de las mejores condiciones del interior del país para quienes quieran invertir. En un contexto difícil para muchos sectores, la Provincia busca dar una respuesta concreta: menos trámites, más herramientas y un Estado que acompañe al que produce.





Con esta integración entre el RIMI y el régimen provincial, Río Negro busca consolidar un esquema de incentivos que no mire solo a los grandes proyectos, sino también al entramado de pymes, comercios, productores e industrias que todos los días sostienen la economía real de la provincia.

El proyecto que impulsa el Gobernador Alberto Weretilneck para que Río Negro adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) no solo busca sumar los beneficios nacionales, sino integrarlos con las herramientas que la Provincia ya tiene vigentes para acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo.