Comunidad Mapuche Huenchupan denunció un violento episodio de intimidación en El Manso





La Comunidad Mapuche Huenchupan denunció públicamente un grave episodio de violencia e intimidación ocurrido el pasado viernes al mediodía en su territorio, ubicado en la zona de la confluencia de los ríos Manso y Villegas, entre Bariloche y El Bolsón.

Según relataron desde la lof, un grupo de personas habría ingresado al predio comunitario y provocado importantes destrozos en el quincho utilizado por las familias del lugar. De acuerdo con la denuncia, los atacantes rompieron puertas, arrojaron pertenencias al exterior y profirieron amenazas contra los integrantes de la comunidad.

Los denunciantes aseguraron que la situación generó momentos de extrema tensión y temor. En ese contexto, afirmaron que una mujer mayor debió ser asistida para escapar del lugar, mientras que varios niños permanecieron encerrados durante horas por razones de seguridad. Además, señalaron que el perro de una de las familias habría sido golpeado durante el episodio.

Desde la comunidad indicaron que el principal señalado por los hechos es un efectivo de la Policía de Río Negro que, según sostienen, ocupa una vivienda dentro del territorio comunitario. También afirmaron que sobre esta persona pesaría una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia apenas ocho días antes de los acontecimientos denunciados.









La lof Huenchupan sostiene que el conflicto se enmarca en una disputa de larga data y aseguró que existen antecedentes documentales, denuncias previas y actuaciones judiciales relacionadas con la situación. Entre ellas mencionaron una causa por presuntas amenazas con arma de fuego y distintas presentaciones realizadas ante organismos provinciales.





Los integrantes de la comunidad reclamaron la intervención de las autoridades competentes para garantizar la seguridad de las familias que habitan el territorio y el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Hasta el momento no se conoció una versión oficial por parte de las personas señaladas ni de organismos provinciales respecto de las acusaciones formuladas por la comunidad.