Confirmaron un caso de tuberculosis en Allen y ya son 34 los registrados en Río Negro

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron un caso de tuberculosis en Allen. Se trata de una persona adulta que atraviesa la enfermedad bajo los cuidados correspondientes del sistema de salud público. De inmediato, el equipo provincial identificó a los contactos cercanos del paciente para iniciar el protocolo de prevención y seguimiento epidemiológico.





La notificación de este caso eleva a 34 el número de personas con tuberculosis registradas en la provincia de Río Negro en lo que va del año. Si bien la cifra se mantiene dentro de los parámetros históricos —que oscilan entre 70 y 90 casos anuales, con un total de 79 registrados el año pasado—, la autoridad sanitaria subrayó la importancia de actuar con celeridad ante cada diagnóstico positivo.

Un programa que trabaja en red

La Coordinadora del programa provincial de Tuberculosis, Gabriela Vázquez explicó a LM Cipolletti que la estructura provincial no opera en forma aislada sino de manera articulada con otras enfermedades y con los distintos efectores del sistema de salud. "Desde hace un año coordino el programa de tuberculosis, que trabaja de manera preventiva con otras enfermedades", precisó la funcionaria, enfatizando que la respuesta institucional no se activa únicamente cuando aparece un caso, sino que funciona de forma continua.





El modelo de intervención contempla tanto a los pacientes activos como a quienes conviven o comparten entornos con ellos. Ante el caso de Allen, el equipo provincial identificó al círculo de contactos del paciente y les realizó las pruebas correspondientes para descartar o confirmar eventuales contagios. "La tuberculosis es altamente contagiosa; la red y su entorno están expuestos. Son muchas personas las que cuidamos", señaló Vázquez.





Síntomas, diagnóstico y acceso al tratamiento

La funcionaria describió el cuadro clínico que debe alertar a la población: tos con flema persistente, pérdida de peso sin causa aparente, sudoración nocturna intensa —hasta el punto de despertar con la ropa mojada—, cansancio y decaimiento generalizado. Ante la presencia de estos síntomas, la recomendación es acudir a cualquier guardia del sistema de salud, sea público o privado.





El diagnóstico es sencillo y de bajo costo: se obtiene una muestra de esputo y se analiza en laboratorio para identificar la bacteria. "El diagnóstico es muy accesible y económicamente bajo", remarcó Vázquez, desmintiendo la creencia de que detectar la enfermedad requiere estudios complejos o costosos. La accesibilidad del proceso es un factor clave para reducir los tiempos entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento.





El tratamiento, en cambio, demanda un compromiso prolongado: tiene una duración de aproximadamente seis meses con medicamentos específicos que solo distribuye el sector público. El Ministerio de Salud provincial es el único organismo que provee esa medicación, dado que no se comercializa en farmacias privadas. Esta característica convierte al Estado en el actor central e insustituible de la respuesta terapéutica.

Un perfil epidemiológico con particularidades provinciales

En Río Negro, la tuberculosis no afecta de manera homogénea a toda la población. Según Vázquez, la enfermedad se distribuye de forma más amplia que en otras jurisdicciones: "En Río Negro tenemos la tuberculosis más distribuida entre los determinantes sociales de mayor vulnerabilidad y sectores medios". Esto significa que, aunque los grupos con condiciones de vida más precarias concentran una parte importante de los casos, la enfermedad también alcanza a sectores socioeconómicos intermedios.





En cuanto al perfil demográfico, los datos provinciales muestran que los hombres se enferman más que las mujeres, y que los adultos son la franja etaria más expuesta y con mayor tasa de contagio. La funcionaria calificó a la tuberculosis como una enfermedad oportunista: se aprovecha de sistemas inmunológicos debilitados, situaciones de hacinamiento o exposición prolongada a ambientes poco ventilados.

La vacunación y los límites de la prevención primaria

La única vacuna disponible contra la tuberculosis es la BCG, que se aplica a los recién nacidos como parte del esquema obligatorio de vacunación. Su efecto protector está orientado específicamente a prevenir las formas graves de la enfermedad durante los primeros dos o tres años de vida, pero no garantiza inmunidad en adultos ni evita el contagio en personas ya expuestas.





Ante la pregunta sobre la erradicación de la enfermedad, Vázquez fue contundente: "Mientras haya personas, va a haber tuberculosis". La afirmación refleja el consenso científico en torno a esta patología, que sigue siendo una de las enfermedades infecciosas con mayor carga global a pesar de contar con tratamientos eficaces desde hace décadas. El foco, entonces, no está en la eliminación inmediata sino en el diagnóstico temprano, el tratamiento completo y el seguimiento sostenido de cada caso y su red de contactos.





Algunas medidas de prevención incluyen controlar a todos los familiares que viven con una persona que tiene tuberculosis; aplicar la vacuna BCG a todos los recién nacidos para prevenir formas graves de tuberculosis. Al estornudar o toser, cubrirse la boca con el pliego del codo; ventilar diariamente todos los ambientes de la casa, aulas y espacios de trabajo, procurar una alimentación equilibrada y saludable.

La persona afectada es mayor de edad y recibe atención del sistema público