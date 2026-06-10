Coopetel invita a vivir el Mundial con Sensa y sortea camisetas, cenas y abonos entre sus asociados



Con la llegada de la Copa del Mundo, Coopetel anunció que los asociados y usuarios podrán disfrutar de los 104 partidos del Mundial a través de Sensa, su plataforma de televisión digital, y participar de distintos sorteos y beneficios Con la llegada de la Copa del Mundo, Coopetel anunció que los asociados y usuarios podrán disfrutar de los 104 partidos del Mundial a través de Sensa, su plataforma de televisión digital, y participar de distintos sorteos y beneficios





La principal novedad es la incorporación de las señales DSPORTS y DSPORTS 2 a la grilla de programación, lo que permite acceder a la totalidad de los encuentros del torneo. Además, Sensa ofrece más de 150 canales en vivo, películas, series, contenido on demand y la posibilidad de retroceder hasta 24 horas en la programación.





La plataforma también reúne una amplia oferta deportiva durante todo el año, con competencias como la UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Sudamericana, Copa América, Mundial de Clubes FIFA, tenis internacional, Euroliga de básquet, ciclismo internacional y Brasileirao, entre otros eventos.





Sorteos para asociados





En el marco de la campaña Mundial, Coopetel realizará sorteos entre sus asociados y asociadas (bases y condiciones en www.coopetel.org). Quienes tengan la factura al día participarán automáticamente por:





- 20 camisetas de la selección.

- 2 cenas para dos personas en Génova.

- 4 abonos mensuales bonificados de Fibra Óptica + Sensa (exclusivo para quienes cuenten con ambos servicios).





Además, la cooperativa informó que quienes participen en sus redes sociales podrán sumar más chances de ganar siguiendo las cuentas oficiales de Coopetel en Instagram y Facebook e interactuando con las publicaciones de la campaña.





Los ganadores se anunciarán el martes 16 de junio durante Señal de Mediodía, el noticiero de la Comarca Andina que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 horas por CoopTV, la señal 79 de Sensa y el canal de YouTube de la cooperativa.





Beneficios para nuevos usuarios





La campaña también busca promover el uso de Sensa entre quienes ya cuentan con Internet por Fibra Óptica de Coopetel.





Los usuarios de planes de fibra entre 200 y 1000 megas ya pueden acceder a la plataforma Sensa mediante una activación única de $17.000 y utilizarla en hasta tres dispositivos en simultáneo.





Por otra parte, quienes aún utilizan tecnología ADSL pueden solicitar el cambio a Fibra Óptica sin costo y acceder a una mejor experiencia de conectividad para streaming, televisión digital y navegación.





Desde la cooperativa destacaron que la propuesta busca combinar conectividad, entretenimiento y beneficios para los asociados durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.





Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 2944 57 9283 o acercarse a las oficinas de Coopetel, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 hs, ubicadas en Juez Fernández 429.