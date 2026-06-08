Desbaratan una red de narcomenudeo que operaba con delivery de drogas en Lago Puelo y El Bolsón

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo, con la colaboración de efectivos de la Policía Federal Argentina, luego de varios meses de investigación y tareas de vigilancia que permitieron reunir pruebas suficientes sobre el funcionamiento de la organización.





Con los elementos incorporados a la causa, el fiscal federal subrogante Santiago Roldán solicitó al Juzgado Federal de Esquel las órdenes de allanamiento correspondientes. Las medidas judiciales se concretaron en dos domicilios: uno ubicado en Lago Puelo, en Golondrinas, y otro en el paraje Mallín Ahogado, en jurisdicción de El Bolsón.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron aproximadamente 270 gramos de cogollos de cannabis que se encontraban fraccionados y preparados para su comercialización, además de 24 dosis de clorhidrato de cocaína listas para la venta. También fueron incautadas dos balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares, documentación considerada de interés para la causa y una suma de dinero en efectivo compuesta principalmente por billetes de baja denominación, elemento que suele ser asociado a la venta minorista de estupefacientes.





Las dos personas mayores de edad identificadas durante el procedimiento quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley 23.737 y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal de Esquel, que continuará con la investigación para determinar el alcance total de la actividad desarrollada.





De acuerdo con las tareas investigativas, la organización operaba mediante una modalidad flexible de distribución, realizando entregas a domicilio y encuentros previamente coordinados en la vía pública. El radio de acción incluía las localidades de El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón y otros sectores de la Comarca Andina, utilizando vehículos particulares para concretar las transacciones y evitar controles policiales.





Las fuentes vinculadas a la investigación señalaron que uno de los principales objetivos de esta metodología era reducir la exposición de los vendedores y dificultar el seguimiento de las operaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el trabajo de inteligencia realizado durante varios meses permitió reconstruir los movimientos de los involucrados y reunir la evidencia necesaria para avanzar judicialmente.





Desde las fuerzas intervinientes destacaron que este procedimiento forma parte de una estrategia regional destinada a combatir el narcomenudeo en localidades cordilleranas, donde la comercialización minorista de drogas genera preocupación por su impacto social y comunitario. En ese sentido, remarcaron la importancia de las investigaciones de largo plazo para identificar y desarticular las cadenas de distribución que abastecen a consumidores locales.





La causa continuará ahora con el análisis del contenido de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos. Los investigadores esperan obtener información relevante sobre posibles proveedores, clientes y contactos vinculados a la red, así como establecer eventuales conexiones con otros procedimientos realizados recientemente en la Comarca Andina y en localidades cercanas como Esquel y El Maitén.

Una investigación encabezada por la Justicia Federal permitió desarticular una red dedicada a la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de delivery en la Comarca Andina. Como resultado de los operativos realizados en forma simultánea en Lago Puelo y El Bolsón, fueron secuestradas dosis de cocaína, marihuana fraccionada para la venta, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita. Dos personas quedaron imputadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.