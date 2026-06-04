El Bolsón promocionó su temporada de invierno en Buenos Aires

La Agencia de Turismo El Bolsón (ATEB) participó del lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026 de Río Negro, un importante evento promocional que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reunió a representantes de los principales destinos turísticos de la provincia.

La delegación de El Bolsón estuvo encabezada por la presidenta de la Agencia de Turismo, Adriana del Agua, quien estuvo acompañada por referentes del sector privado local, integrantes de la Cámara de Turismo, miembros de la Comisión Directiva de ATEB y prestadores turísticos de la localidad.

La presentación tuvo como objetivo posicionar la oferta turística invernal de El Bolsón ante medios de comunicación nacionales, operadores turísticos, agencias de viaje y actores estratégicos vinculados a la actividad, fortaleciendo la presencia del destino en uno de los mercados emisores más importantes del país.

Durante la jornada se dieron a conocer los principales atractivos que ofrece la localidad para la temporada invernal, destacándose los paisajes de montaña, la gastronomía regional, las experiencias vinculadas al bienestar, las actividades de turismo activo y la amplia variedad de alojamientos y servicios que caracterizan al destino.

Además de la promoción turística, el encuentro permitió generar nuevos contactos comerciales e institucionales, fortaleciendo los vínculos entre el sector público y privado con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo de la actividad turística en la región.

Desde la Agencia de Turismo El Bolsón destacaron la relevancia de participar en este tipo de acciones promocionales, ya que permiten visibilizar la oferta local ante potenciales visitantes y consolidar el posicionamiento de la localidad como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia durante todo el año.

La presencia de El Bolsón en el lanzamiento de la temporada invernal forma parte de una estrategia de promoción que busca atraer visitantes de distintos puntos del país, potenciar el movimiento turístico y fortalecer la economía regional a través de una de las actividades más importantes para la comarca andina.