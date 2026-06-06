El Elenco Provincial de Teatro lleva su nueva obra a escuelas de El Bolsón

La iniciativa forma parte de las políticas culturales de la Provincia, impulsadas a través de la Secretaría de Cultura, que promueven el acceso al teatro en todo el territorio, con funciones especialmente destinadas a instituciones educativas.
Durante la primera quincena de junio, el elenco realizará funciones destinadas a estudiantes de nivel primario, con el siguiente cronograma:
Lunes 8 de junio
Escuela Primaria 372
Turno mañana: 10.30
Turno tarde: 14.30
Martes 9 de junio
Escuela Primaria N° 318
Turno mañana: 10.30
Turno tarde: 14.30
Jueves 11 de junio
Casa del Bicentenario (asiste Escuela Primaria 268)
Turno mañana: 10.30
Turno tarde: 14.30
Cultura y territorio
El programa Elenco Provincial de Teatro continúa consolidándose como una herramienta clave para acercar propuestas culturales a niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo el vínculo entre el arte y la educación.
La nueva obra y la renovación del elenco refuerzan el compromiso del Gobierno de Río Negro de seguir generando contenidos escénicos de calidad, con identidad regional y una mirada contemporánea.
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