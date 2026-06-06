El Elenco Provincial de Teatro lleva su nueva obra a escuelas de El Bolsón

El Elenco Provincial de Teatro pondrá en escena durante junio su nueva producción en escuelas de El Bolsón. Se trata de la obra “El día que las ñañas perdieron a sus chivas”, que este año se presenta con elenco renovado y una propuesta escénica inédita.

La iniciativa forma parte de las políticas culturales de la Provincia, impulsadas a través de la Secretaría de Cultura, que promueven el acceso al teatro en todo el territorio, con funciones especialmente destinadas a instituciones educativas.

Durante la primera quincena de junio, el elenco realizará funciones destinadas a estudiantes de nivel primario, con el siguiente cronograma:

Lunes 8 de junio

Escuela Primaria 372

Turno mañana: 10.30

Turno tarde: 14.30

Martes 9 de junio

Escuela Primaria N° 318

Turno mañana: 10.30

Turno tarde: 14.30

Jueves 11 de junio

Casa del Bicentenario (asiste Escuela Primaria 268)

Turno mañana: 10.30

Turno tarde: 14.30

Cultura y territorio

El programa Elenco Provincial de Teatro continúa consolidándose como una herramienta clave para acercar propuestas culturales a niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo el vínculo entre el arte y la educación.

La nueva obra y la renovación del elenco refuerzan el compromiso del Gobierno de Río Negro de seguir generando contenidos escénicos de calidad, con identidad regional y una mirada contemporánea.