El Poder Judicial incorporó una calculadora para intereses en juicios laborales



El sitio web del Poder Judicial de Río Negro incorporó una calculadora de intereses para juicios laborales. La herramienta quedó disponible en la sección Servicios de la página jusrionegro.gov.ar y permite realizar liquidaciones vinculadas con créditos derivados de procesos del fuero del trabajo. El sitio web del Poder Judicial de Río Negro incorporó una calculadora de intereses para juicios laborales. La herramienta quedó disponible en la sección Servicios de la página jusrionegro.gov.ar y permite realizar liquidaciones vinculadas con créditos derivados de procesos del fuero del trabajo.

La nueva aplicación se sumó al conjunto de calculadoras digitales ya disponibles en la plataforma institucional. En ese espacio también figuran la calculadora de intereses, la de indemnización por discapacidad, la vinculada con la Ley de Riesgos del Trabajo y la de plazos procesales. Todas integran una serie de servicios en línea destinados a facilitar consultas, cómputos y operaciones frecuentes en trámites judiciales.

La calculadora laboral permite determinar intereses conforme la Ley 27.802, con dos modalidades de cálculo. Una de ellas corresponde al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé una actualización mediante IPC más una tasa anual. La otra se vincula con el artículo 55 para procesos en trámite y aplica la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, con topes CER, de acuerdo con la doctrina legal vigente.

La incorporación de esta herramienta tuvo relación con el criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el fallo sobre actualización de créditos laborales pendientes. En esa decisión se establecieron pautas doctrinarias obligatorias para el cálculo de actualizaciones en créditos laborales. Esos parámetros fueron trasladados al sistema digital para su uso en liquidaciones vinculadas con ese tipo de procesos.

El acceso se realiza desde la página jusrionegro.gov.ar, en la sección Servicios. Allí se concentra un conjunto de utilidades de consulta pública. La calculadora laboral se integró a ese esquema como una aplicación específica para procesos del trabajo, con parámetros diferenciados según la norma aplicable y el estado del expediente.

La herramienta puede ser utilizada por profesionales del derecho, personal judicial y ciudadanía en general. Su diseño apunta a ordenar el cálculo de intereses en juicios laborales a partir de criterios previamente definidos. De ese modo, la plataforma reúne en un mismo espacio distintos instrumentos de asistencia para tareas que requieren cómputos o verificaciones vinculadas con expedientes y plazos.

El sitio web institucional también reúne otros servicios digitales. Entre ellos figuran la consulta de expedientes, los buscadores de fallos, el digesto, los edictos web y los registros de juicios universales. La página se rediseñó hace pocas semanas, con interfaces adaptadas a distintos dispositivos, una organización orientada al acceso directo a las herramientas y asistencia permanente de inteligencia artificial (IA).

La calculadora de intereses para juicios laborales forma parte de ese esquema de servicios digitales. Su incorporación amplió el menú de aplicaciones disponibles para operaciones frecuentes dentro de procesos judiciales y quedó vinculada con los criterios fijados por el STJ para la actualización de créditos laborales.