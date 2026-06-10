El volcán Villarrica vuelve a generar preocupación: el geólogo Agustín Quesada explicó qué ocurre

La reciente actividad registrada en el volcán Villarrica, en el sur de Chile, volvió a captar la atención de los habitantes de la Patagonia y especialmente de quienes viven en la Comarca Andina, una región que mantiene una estrecha relación con los fenómenos volcánicos que históricamente han marcado el territorio cordillerano.





Para analizar la situación actual del macizo, el geólogo Agustín Quesada, director del Geomuseo de El Bolsón, quien brindó precisiones sobre el estado del volcán y las posibles implicancias para la región.





Quesada explicó que, si bien el Villarrica se encuentra actualmente bajo observación debido al incremento de su actividad, la situación aún no representa un peligro inmediato para la población de la Comarca Andina. El especialista destacó que los volcanes forman parte de la identidad geológica y cultural de la Patagonia y que tanto Chile como Argentina han desarrollado mecanismos de monitoreo y respuesta frente a estos fenómenos naturales.

“Así como del otro lado de la cordillera tienen una cultura muy vinculada a los sismos, nosotros tenemos experiencia y sabemos cómo actuar frente a los episodios volcánicos que periódicamente afectan nuestra región”, señaló.





El geólogo indicó que el Villarrica permanece técnicamente en alerta verde, aunque los eventos registrados durante las últimas horas están siendo evaluados por los organismos especializados de Chile, particularmente por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), que analiza la posibilidad de elevar el nivel de alerta a naranja.





Según explicó, un eventual cambio de categoría no implica necesariamente una erupción inminente ni una amenaza directa para la población. Por el contrario, significa que el sistema volcánico está mostrando señales de actividad superiores a las habituales y que requiere un seguimiento más exhaustivo por parte de los equipos científicos.





Quesada recordó que el Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y que su comportamiento es monitoreado de manera permanente mediante una red de instrumentos que permiten detectar movimientos sísmicos, emisiones de gases, cambios térmicos y variaciones en la dinámica interna del volcán.





La información generada por estos sistemas permite anticipar escenarios y tomar decisiones preventivas con suficiente tiempo, minimizando riesgos para las comunidades cercanas y para quienes desarrollan actividades turísticas en la zona.





El especialista remarcó además la importancia de informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o interpretaciones alarmistas que suelen multiplicarse cada vez que se registra actividad en alguno de los volcanes de la cordillera.





En ese sentido, sostuvo que la vigilancia constante que realizan los organismos científicos constituye la principal herramienta para garantizar la seguridad de la población y comprender la evolución de estos procesos naturales que forman parte de la dinámica geológica de la región andina.