Inauguración del Mundial 2026, hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

HORARIOS Y DÓNDE VER LA CEREMONIA INAUGURAL DEL MUNDIAL:

19.30 - España





14.30 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay





13.30 - Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos)





12.30 - Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá





11.30 - México, Costa Rica, El Salvador y Honduras





TV: DSports (Latinoamérica) / Telefé y TyC Sports (Argentina) / La 1 de RTVE (España) / TelevisaUnivision (TUDN) y TV Azteca (México) / América TV (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / Tigo Sports (Centroamérica)

10:00 hs

Hoy

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado oficial del organismo. Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y tendrán una duración de 90 minutos cada una.





09:30 hs

Hoy

Alejandro Fernández tendrá a su cargo la interpretación del himno nacional mexicano, y Tyla hará lo mismo con el himno de Sudáfrica.





09:00 hs

Hoy

Se anunció además la presencia de Salma Hayek, embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz participará en la ceremonia previa al partido para recibir a los aficionados en la Ciudad de México y destacar el carácter integrador del fútbol en todo el mundo.





08:30 hs

Hoy

La protagonista principal será Shakira, quien presentará “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por el nigeriano Burna Boy. El estreno del tema tuvo lugar el 14 de mayo pasado.





Para la cantante colombiana, esta será la cuarta ocasión en la que interpreta un himno para una Copa del Mundo: estuvo en Alemania 2006 con una versión especial de “Hips Don’t Lie/Bamboo”, en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)” y en Brasil 2014 con “La La La (Brazil 2014)”.





Todos los detalles de la primera fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y cómo verla en vivo

El Estadio Azteca de la capital mexicana será el escenario de la primera de las tres ceremonias de la Copa del Mundo. Los detalles

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Shakira y Burna Boy participarán de la primera ceremonia inaugural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Shakira y Burna Boy participarán de la primera ceremonia inaugural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 arranca con una propuesta que no tiene antecedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres ceremonias inaugurales, una por cada país sede, distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con un cartel de artistas que mezcla géneros y generaciones del universo musical latino e internacional.

La propuesta se llevará a cabo en la Ciudad de México y sucederá a 90 minutos del duelo entre México y Sudáfrica