Juntos Somos Río Negro renovó su conducción y apuesta a una nueva generación de dirigentes para fortalecer el proyecto provincial





Con una convocatoria que reunió a más de 2.000 militantes, dirigentes y referentes de toda la provincia, Juntos Somos Río Negro inició este sábado una nueva etapa de su historia política con la asunción de Rodrigo Buteler como presidente del partido. El acto, realizado en el Complejo La Anónima de Cipolletti, estuvo encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y significó una renovación total de las autoridades partidarias, en un proceso que busca garantizar la continuidad del proyecto provincial a través de nuevos liderazgos.

La jornada estuvo marcada por una fuerte participación de representantes de distintos puntos de Río Negro, con la presencia de intendentes, legisladores, funcionarios provinciales, dirigentes territoriales y referentes de las 33 mesas locales que conforman la estructura partidaria. El encuentro no solo tuvo un carácter institucional, sino también político y social, al reflejar la consolidación de una fuerza que nació con el objetivo de representar los intereses de los rionegrinos desde una mirada propia, alejada de las decisiones tomadas desde los grandes centros de poder nacional.





La llegada de Rodrigo Buteler a la presidencia de Juntos Somos Río Negro forma parte de una transición planificada por Alberto Weretilneck, quien durante los últimos años planteó la necesidad de promover una renovación generacional que permita sostener y proyectar el crecimiento del espacio político que gobierna la provincia.

En ese contexto, el gobernador destacó la importancia de construir nuevos liderazgos capaces de interpretar las demandas actuales de la sociedad rionegrina y afrontar los desafíos que plantea un escenario económico y social complejo. La renovación total de las autoridades partidarias fue presentada como una muestra de madurez política y de apertura hacia dirigentes que vienen desarrollando tareas de gestión y trabajo territorial en distintas localidades.

Más allá de los cambios de nombres, el mensaje central de la jornada estuvo vinculado a la continuidad de un proyecto político que pone el foco en la defensa de los intereses provinciales, el federalismo y la construcción de políticas públicas pensadas desde Río Negro para los rionegrinos.

Durante su primer discurso como presidente partidario, Buteler destacó el desafío que implica asumir la conducción de una fuerza con presencia en todo el territorio provincial y agradeció la confianza depositada por la dirigencia y la militancia.

“Recibimos un legado enorme y una responsabilidad aún mayor. Vamos a honrar la historia de este partido trabajando todos los días para fortalecerlo, crecer y seguir defendiendo a Río Negro”, expresó ante una multitud que acompañó el acto.

Asimismo, valoró el proceso de renovación impulsado por Weretilneck y remarcó que la fortaleza de los proyectos políticos radica en su capacidad para adaptarse a los cambios y generar oportunidades para nuevas generaciones de dirigentes.

“Gracias Alberto por la confianza, por el acompañamiento y por demostrar que los proyectos políticos crecen cuando saben renovarse. Vamos a cuidar y fortalecer todo lo construido”, sostuvo.

Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la participación de jóvenes dirigentes que comenzaron a ocupar espacios de responsabilidad dentro de la estructura partidaria. Desde Juntos Somos Río Negro señalaron que esta nueva conformación busca combinar experiencia de gestión con una mirada renovada sobre las problemáticas sociales, económicas y productivas que atraviesan las distintas regiones de la provincia.

La presencia de representantes de las 33 mesas locales también fue interpretada como una señal del fortalecimiento territorial alcanzado por el partido desde su creación. En cada una de esas localidades, destacaron, existe una estructura militante que mantiene contacto permanente con las necesidades de los vecinos y trabaja en la construcción de propuestas vinculadas al desarrollo local, la producción, la educación, la salud y la generación de oportunidades.

La jornada incluyó además reuniones de trabajo entre integrantes del Gabinete Provincial, la Mesa Provincial del partido, intendentes y presidentes de mesas locales, quienes analizaron los principales desafíos institucionales y políticos de los próximos años, en un contexto nacional que exige respuestas concretas frente a las demandas sociales y económicas de la población.

Con esta renovación de autoridades, Juntos Somos Río Negro busca consolidar una nueva etapa basada en la continuidad de sus principios fundacionales, pero incorporando nuevas voces y nuevas miradas para enfrentar los desafíos del futuro. La masiva convocatoria registrada en Cipolletti dejó en evidencia el respaldo de la estructura partidaria a esta transición y la intención de fortalecer un proyecto político que, desde hace casi quince años, tiene un papel central en la vida institucional de la provincia.

La asunción de Rodrigo Buteler marca así el comienzo de un proceso que combina experiencia, renovación y presencia territorial, con el objetivo de seguir construyendo una identidad política propia para Río Negro y sostener una agenda centrada en las necesidades y expectativas de sus comunidades.