"La Comarca Andina es un ejemplo de integración turística para toda la Patagonia"

En el marco del lanzamiento de la temporada invernal realizado en la Comarca Andina, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando los municipios de la región y el sector privado para consolidar uno de los destinos turísticos más atractivos de la Patagonia.

Con un imponente escenario natural de montañas nevadas y una jornada soleada que acompañó el evento, el funcionario provincial aseguró que las expectativas para la temporada son positivas y remarcó la importancia de la integración regional como herramienta para potenciar el desarrollo turístico.

"Los turistas no entienden de límites entre provincias ni entre municipios. Lo que hacen acá los intendentes y el sector privado, trabajando articuladamente, es un ejemplo para muchos otros lugares que deberían comenzar a hacerlo de esta manera", sostuvo Lapenna durante la entrevista brindada a Noticias del Bolsón.





El ministro valoró el esfuerzo que realizan quienes viven de la actividad turística y señaló que, pese a los desafíos que presenta el contexto económico, la región cuenta con condiciones inmejorables para recibir visitantes durante el invierno.

"Todos los que viven del turismo ponen mucha pasión, mucho amor y muchas ganas. Además, se han generado condiciones comerciales muy importantes para atraer visitantes", expresó.

En ese sentido, destacó las promociones impulsadas por el Banco del Chubut a través de la tarjeta 365, que permiten acceder a planes de financiación de hasta 12 cuotas sin interés para servicios vinculados al turismo, incluyendo alojamiento, gastronomía y alquiler de equipos. Asimismo, remarcó la importancia de que la entidad bancaria tenga presencia tanto en Chubut como en El Bolsón, facilitando el acceso a estos beneficios para los visitantes de toda la región.





Durante la entrevista, Lapenna también elogió la visión del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en materia turística y resaltó la necesidad de sostener políticas públicas a largo plazo.

"El turismo no tiene color político. Lo que está bien hay que sostenerlo. No puede ser que cada cuatro años cambien todas las políticas vinculadas al turismo. Los empresarios y emprendedores del sector necesitan previsibilidad para seguir creciendo", afirmó.

El funcionario recordó que la Patagonia cuenta con atributos únicos que la posicionan como uno de los destinos más importantes del país.

"Vivimos rodeados por dos aeropuertos, dos parques nacionales y dos centros de esquí. Tenemos una naturaleza privilegiada y una enorme capacidad para seguir creciendo", señaló.

Respecto al desarrollo turístico de la región, destacó especialmente la consolidación del Cerro Perito Moreno como uno de los principales atractivos invernales.

"Hace diez años muchos pensaban que el cerro era una utopía. Hoy es una realidad y ahora hay que seguir trabajando para potenciarlo y para que genere desarrollo en toda la comarca", manifestó.

Finalmente, Lapenna se refirió a la importancia estratégica de fortalecer la conectividad con Chile y avanzar en proyectos que permitan incrementar el flujo turístico internacional.

"Del otro lado de la cordillera tenemos más de un millón de potenciales turistas que pueden llegar en pocas horas a disfrutar de la nieve, los lagos o el avistaje de ballenas. Están dadas las condiciones para seguir trabajando en esa integración", explicó.

En ese contexto, consideró que la posibilidad de contar con un paso fronterizo turístico permanente en la zona representaría un cambio histórico para toda la región.





"Sería un antes y un después para la Comarca Andina. Es un proyecto que demandará tiempo, pero hay que trabajarlo sin prisa y sin pausa, siempre cuidando la sostenibilidad y el medio ambiente, porque eso es precisamente lo que vienen a buscar quienes nos visitan", concluyó.

Con expectativas renovadas, una oferta turística consolidada y un fuerte trabajo conjunto entre el sector público y privado, la Comarca Andina se prepara para recibir a miles de visitantes durante una nueva temporada invernal que promete movimiento económico y oportunidades para toda la región.