



Un principio de incendio registrado durante la tarde de este jueves movilizó a personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón hacia una vivienda ubicada en la intersección de las calles Brown y Pellegrini, en cercanías de la Escuela Secundaria Río Negrina Nº 48.

La alerta fue recibida poco después de las 17:30 horas, momento en que se despachó una dotación hacia el lugar para verificar la situación y asistir a los ocupantes de la vivienda.

En diálogo con Noticias del Bolsón, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, confirmó que se trató de un principio de incendio que pudo ser controlado rápidamente por los propios moradores antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Según explicó Navarro, los propietarios actuaron de manera inmediata utilizando matafuegos, logrando sofocar las llamas y evitando que el fuego se propagara a otros sectores de la vivienda.

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron una inspección preventiva utilizando una cámara térmica con el objetivo de detectar posibles focos ocultos o puntos calientes que pudieran generar una reactivación del incendio. Tras la revisión correspondiente, se constató que no quedaban focos activos ni riesgos de reignición.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas y tampoco fue necesaria la evacuación de viviendas linderas.

La rápida reacción de los propietarios y el posterior control efectuado por el personal bomberil permitieron que la situación no pasara a mayores, en un sector céntrico de la localidad donde la presencia de viviendas y establecimientos educativos genera una importante circulación de vecinos.