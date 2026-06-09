Recuerdan la prohibición de estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad

Desde el área de Seguridad Vial se reiteró a la comunidad la importancia de respetar los espacios de estacionamiento exclusivos destinados a personas con discapacidad, luego de detectarse un elevado número de infracciones relacionadas con la ocupación indebida de estos lugares.





Las autoridades recordaron que tanto la Ley Nacional Nº 24.314 como la Ordenanza Municipal Nº 131/2014 establecen de manera expresa la prohibición de estacionar en los espacios especialmente señalizados para personas con discapacidad cuando no se cuenta con la autorización correspondiente.





La preocupación surge a partir de los reiterados controles realizados en distintos sectores de la localidad, donde se constató que numerosos conductores utilizan estos espacios sin poseer el permiso habilitante, una conducta que no solo constituye una infracción, sino que además afecta directamente la movilidad y la accesibilidad de quienes realmente necesitan contar con estos lugares para desarrollar sus actividades cotidianas.





En este sentido, se recordó que las personas que sí poseen la autorización correspondiente deben exhibir la oblea identificatoria de manera visible sobre el tablero del vehículo, permitiendo así que los inspectores y autoridades competentes puedan verificar rápidamente la habilitación durante los controles.





Desde el municipio destacaron que el respeto por estos espacios representa una acción concreta de inclusión y consideración hacia las personas con discapacidad, quienes requieren condiciones adecuadas para desplazarse y acceder a los distintos servicios y establecimientos de la comunidad.





Asimismo, remarcaron que el incumplimiento de la normativa puede derivar en sanciones para los conductores infractores, por lo que solicitaron a la población tomar conciencia sobre la importancia de respetar la señalización y las disposiciones vigentes.





Finalmente, desde el área de Seguridad Vial insistieron en que la construcción de un tránsito más seguro, ordenado y accesible es una responsabilidad compartida, donde cada acción individual contribuye al bienestar colectivo y al respeto de los derechos de todos los ciudadanos.