Recuperaron un automóvil denunciado como sustraído y fue devuelto a su propietaria en El Hoyo

La rápida intervención policial permitió localizar el vehículo en pocas horas y devolverlo a su dueña sin daños





Una mujer de la localidad de El Hoyo recuperó su automóvil pocas horas después de haber denunciado su presunta sustracción. El hecho ocurrió durante la madrugada y, según las primeras averiguaciones, la denunciante sospechaba que su expareja podría estar involucrada en el episodio.





El subcomisario Marcos Troncoso, a cargo de la unidad policial local, explicó que tras recibir la denuncia se desplegó un operativo para intentar establecer el paradero del vehículo. Gracias al trabajo realizado por el personal policial, alrededor de las 6:30 de la mañana lograron ubicar el rodado en un domicilio vinculado al presunto señalado por la denunciante.





El vehículo estaba a la vista desde la calle





De acuerdo con lo informado por Troncoso, al llegar al lugar los efectivos pudieron observar el automóvil desde la vía pública, por lo que se iniciaron las diligencias judiciales correspondientes con conocimiento e intervención del fiscal de turno.





Mientras avanzaban las actuaciones, la situación tuvo una rápida resolución. La propietaria informó a la Policía que el padre de su expareja había tomado conocimiento de lo sucedido y decidió intervenir voluntariamente para devolver el vehículo.





Según precisó el jefe policial, el hombre hizo entrega del automóvil a la propia denunciante y comunicó la situación a las autoridades, lo que permitió informar de inmediato al Ministerio Público Fiscal y completar las actuaciones correspondientes.





Un dato llamativo durante la denuncia





Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores ocurrió mientras la mujer se encontraba radicando la denuncia en la dependencia policial. En ese momento, habría recibido un video enviado por WhatsApp por parte de su expareja, en el que se observaba el automóvil.





Este elemento pasó a formar parte de la información reunida por los investigadores durante las primeras horas del caso.





El automóvil fue restituido sin daños





Desde la Policía destacaron que el vehículo fue hallado en buen estado y sin daños visibles, por lo que pudo ser restituido a su propietaria en pocas horas.





Finalmente, las autoridades señalaron que el hecho estaría relacionado con un conflicto personal entre ambas partes y que las actuaciones fueron elevadas a la Justicia para su correspondiente evaluación.





El comisario confirmó que el Fiat Uno ya fue devuelto a su dueña, cerrando de esta manera un episodio que generó preocupación durante la madrugada pero que logró resolverse rápidamente gracias a la intervención policial.