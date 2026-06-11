Río Negro adhirió al RIMI: nuevo impulso a las inversiones y al empleo

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones –RIMI-, una herramienta que se integra a los mecanismos provinciales con el objetivo de consolidar el acompañamiento a quienes invierten, producen y generan empleo en el territorio rionegrino.

De esta manera, Río Negro dio un nuevo paso en el rumbo que se viene construyendo a partir de la decisión política del Gobernador Weretilneck: generar las condiciones necesarias para brindar claridad y previsibilidad para que PYMES, industrias, productores y emprendedores inviertan y desarrollen en la provincia, creando un terreno propicio para la generación de empleo genuino en beneficio de las y los rionegrinos.

A partir de este Régimen impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 27.802, se tiende un puente con la Ley Provincial 5.766 de Promoción Económica e Industrial, la cual brinda beneficios impositivos, fiscales y logísticos a quienes inviertan o radiquen su actividad en Río Negro; alivianando el esfuerzo inicial que implica invertir.

El RIMI ofrece beneficios para mejorar el flujo financiero de empresas. Tiene una vigencia de dos años y alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas con pisos de inversión de U$S 150.000 para microempresas, hasta U$S 9 millones para empresas medianas.

Esta nueva herramienta se articulará con mecanismos provinciales ya vigentes como lo son las exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos; estabilidad fiscal, bonos fiscales transferibles, además del acompañamiento general en infraestructura y beneficios para parques industriales, financiamiento y acceso a tierras.