Secuestran en El Bolsón un vehículo con pedido judicial vigente desde 2011









Un vehículo con pedido de secuestro activo desde hace más de 15 años fue localizado durante el fin de semana en El Bolsón gracias al aviso de una vecina que alertó a la Policía sobre una situación que consideró sospechosa. Un vehículo con pedido de secuestro activo desde hace más de 15 años fue localizado durante el fin de semana en El Bolsón gracias al aviso de una vecina que alertó a la Policía sobre una situación que consideró sospechosa.





Según informó el subcomisario Gabriela Campillay, el procedimiento se inició el sábado a las 7:54 de la mañana, cuando el sistema de emergencias 911 recibió el llamado de una vecina que manifestó su preocupación por la presencia de un automóvil estacionado frente a su domicilio desde hacía un tiempo prolongado.





Tras recibir la denuncia, personal policial se trasladó al lugar y procedió a verificar la situación del vehículo. Mediante la consulta al sistema oficial se constató que el dominio registraba un pedido de secuestro emitido por la Seccional Primera de Puerto Madryn.













Ante esta situación, los efectivos realizaron el secuestro preventivo del rodado y dieron inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal. Además, se solicitó información complementaria a las autoridades judiciales de Puerto Madryn para determinar las causas que originaron la medida judicial que permanece vigente desde el año 2011.





De acuerdo con lo señalado , durante la mañana de este lunes se esperaba recibir la documentación correspondiente para conocer con precisión el delito o los motivos que derivaron en el pedido de secuestro.





En el lugar se encontraba un hombre que manifestó haber adquirido el vehículo tiempo atrás. Sin embargo, la situación quedó supeditada a la investigación judicial y a la documentación que remitan desde la ciudad chubutense.





El dato que más llamó la atención de los investigadores es la antigüedad de la medida judicial. "Este vehículo tiene pedido de secuestro desde el año 2011", remarcando que se trata de una situación poco habitual debido al tiempo transcurrido.