Secuestran un vehículo con requerimiento judicial durante un operativo de control vial en El Bolsón

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de El Bolsón llevó adelante un intenso operativo de prevención y control en el acceso a la localidad cordillerana, que culminó con el secuestro de un vehículo sobre el que pesaba un requerimiento judicial vigente.

Durante las tareas de fiscalización, los efectivos identificaron un automóvil Citroën C3 conducido por un hombre domiciliado en El Bolsón. Al verificar la documentación y los antecedentes del rodado en los sistemas informáticos, constataron que presentaba un requerimiento judicial e impedimento para circular, emitido por el Juzgado Civil de Junín de los Andes.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía local, que dispuso el secuestro y la retención del vehículo, además de la remisión de las actuaciones judiciales al organismo solicitante.

La Policía de Río Negro continúa realizando controles preventivos en distintos puntos de la provincia con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.