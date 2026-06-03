Torres entregó vivienda a una familia afectada por los incendios y destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este miércoles la entrega de una vivienda a la familia de Lolo Hernández, una de las personas que perdió todo como consecuencia de los incendios que afectaron a la Comarca Andina. La actividad contó con el acompañamiento del intendente de El Hoyo, César Salamín, y formó parte del plan de reconstrucción impulsado por el Gobierno provincial para asistir a los damnificados.





Durante el acto, el mandatario provincial destacó que la entrega representa el cumplimiento de un compromiso asumido con las familias afectadas y valoró que las obras hayan podido finalizar antes de la llegada del invierno.





“Es una alegría poder cumplir antes del invierno. Hablábamos con Lolo la última vez que vinimos, estaba muy angustiado después de haber perdido todo. Hoy ver que se pudo cumplir con los tiempos y que está la familia celebrando es una enorme satisfacción”, expresó Torres.









El gobernador remarcó que la reconstrucción no se limita únicamente a levantar una vivienda, sino que implica devolverles a las familias la posibilidad de recuperar su proyecto de vida tras haber atravesado una situación traumática. “No se trata solamente de reconstruir una casa, sino de reconstruir la vida. Es muy duro volver a empezar después de haber perdido todo”, sostuvo.





Asimismo, indicó que el programa de reconstrucción avanza conforme a los plazos establecidos y que las viviendas comprometidas para los damnificados de los incendios están próximas a ser completadas en su totalidad. Según explicó, con las entregas realizadas se está llegando a la etapa final del proceso de asistencia habitacional impulsado por la Provincia.





“Hoy, con alegría y entusiasmo, estamos cumpliendo con los tiempos establecidos. Con estas últimas casas estamos terminando con todos los beneficiarios y durante esta semana vamos a concluir también con las viviendas comprometidas en Epuyén”, señaló.





Torres también adelantó que, tras la entrega realizada en El Hoyo, mantendría una reunión en el municipio para abordar la situación de otras diez viviendas que habían quedado inconclusas luego de que el Gobierno Nacional desistiera de continuar con su construcción.





“En medio de esta reconstrucción aparecieron diez viviendas que eran de familias cuya construcción había quedado a mitad de camino. Eran obras que el Gobierno Nacional había decidido no continuar y ahora estamos trabajando para encontrar una solución que permita terminarlas”, manifestó.





La entrega de la vivienda a la familia Hernández representa uno de los hitos más importantes dentro del proceso de recuperación que atraviesa la región tras los incendios, reafirmando el compromiso de las autoridades provinciales y municipales de acompañar a los vecinos afectados y avanzar en la reconstrucción definitiva de sus hogares.