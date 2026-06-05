Torres y Salamín firmaron el convenio para la finalización de otras 10 viviendas en El Hoyo



En el marco de la visita del gobernador Ignacio Torres a la localidad de El Hoyo para entregar la totalidad de las viviendas para las personas afectadas por el incendio, se firmó un convenio para terminar 10 casas del barrio Los Cauquenes, que habían quedado inconclusas en 2021 y luego se suspendieron cuando la Nación eliminó el programa "Casa Propia". En el marco de la visita del gobernador Ignacio Torres a la localidad de El Hoyo para entregar la totalidad de las viviendas para las personas afectadas por el incendio, se firmó un convenio para terminar 10 casas del barrio Los Cauquenes, que habían quedado inconclusas en 2021 y luego se suspendieron cuando la Nación eliminó el programa "Casa Propia".





Al respecto, Torres explicó que “se trata de una obra que había quedado paralizada y que dejó a diez familias sin certezas sobre el futuro de su vivienda. Con este convenio vamos a terminar esas casas y brindar una respuesta concreta a quienes llevan demasiado tiempo esperando”.





El intendente de El Hoyo, César Salamín, agradeció "la respuesta del gobernador y la provincia, que siguen asistiendo a nuestra localidad con todas las obras que abandonó la Nación", y destacó: "Hace más de cinco años que estas familias están esperando sus casas y gracias a las gestiones realizadas en Buenos Aires y el aporte de la provincia, ahora podemos hacernos cargo de la obra para que esas promesas que les hicieron pasen a ser realidad".





El convenio

Tras la firma entre el Secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y el intendente César Salamín, la provincia desembolsará un total de 490.000.000 de pesos.





Las viviendas se construyeron en un 30% y con la inversión se terminará lo restante. Se

ejecutarán las cubiertas superiores, los revestimientos exteriores e interiores, pisos,

aberturas, baños y todas las instalaciones (eléctrica, agua y gas).





El avance de la obra será monitoreado mediante fojas de medición que la Municipalidad presentará ante la Subsecretaría de Obras Públicas, organismo que emitirá los certificados correspondientes a cada etapa.