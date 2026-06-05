Vialidad Rionegrina fortalece el Operativo Invierno en la Zona Andina

Con el objetivo de anticiparse a las condiciones climáticas propias de la temporada invernal y garantizar una circulación más segura en las rutas provinciales, Vialidad Rionegrina continúa fortaleciendo el Operativo Invierno mediante la distribución estratégica de bolsones de sal y arena en distintos puntos de la zona cordillerana.

Las tareas fueron llevadas adelante por personal de las Delegaciones VI de Bariloche y VII de El Bolsón, junto al equipo del camión grúa, que realizó la colocación de insumos en sectores clave de la red vial provincial. Esta medida permite contar con material disponible para actuar de manera rápida y eficiente ante la formación de hielo sobre la calzada y las eventuales acumulaciones de nieve.

Los puntos intervenidos fueron seleccionados en función de su comportamiento durante los meses más fríos del año y por las particularidades geográficas y climáticas que presentan. Entre ellos se destacan Circuito Chico (Ruta Provincial 77), la Ruta Provincial 82 frente al Lago Gutiérrez y el circuito de Mallín Ahogado (Ruta Provincial 86), en El Bolsón.

En paralelo, los equipos técnicos avanzan con la puesta a punto de los camiones esparcidores que serán utilizados durante el invierno para distribuir sal y arena sobre las rutas cuando las condiciones así lo requieran. Estas tareas forman parte de un trabajo integral de planificación y mantenimiento que se desarrolla en toda la región andina.

Desde Vialidad Rionegrina se recuerda a quienes transiten por rutas de montaña durante el invierno la importancia de informarse previamente sobre el estado de los caminos, respetar las velocidades máximas permitidas, mantener una distancia prudente entre vehículos y circular con extrema precaución ante la presencia de hielo o nieve.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo su capacidad operativa mediante la preparación de sus recursos humanos, la distribución estratégica de insumos y el acondicionamiento permanente de su equipamiento, con el propósito de brindar respuestas rápidas ante contingencias climáticas y asegurar la conectividad y la seguridad vial para residentes, trabajadores y visitantes que circulan por la región.