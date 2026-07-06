Alerta por lluvia y nieve para el martes 7 y miércoles 8 de julio



El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por lluvias y nevadas para este martes 7 y miércoles 8 de julio. El Parque Nacional Nahuel Huapi informa que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta por lluvias y nevadas para este martes 7 y miércoles 8 de julio.





Para el martes 7 de julio rige un alerta naranja y amarillo por lluvias persistentes. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 30 mm en las zonas bajo alerta amarilla y de entre 30 y 60 mm en las áreas bajo alerta naranja, pudiendo estos valores ser superados de manera puntual. No se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.





Asimismo, se mantiene un alerta amarillo por nevadas de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 cm, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores. En las zonas de menor elevación, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o aguanieve.





En tanto el miércoles 8 se espera un alerta por lluvias persistentes.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.





Se solicita permanecer atentos a cierres preventivos en diversas áreas. Chequear en el Registro de Trekking donde se encuentra la información de las sendas cerradas o abiertas.





●Informarse en Vialidad Nacional el estado de rutas nacionales, provinciales, y caminos https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/vialidad-nacional/estado-de-las-rutas





●Informarse en el Servicio Meteorológico Nacional sobre pronósticos y estados de alerta, en https://www.smn.gob.ar/





●Informarse sobre los refugios abiertos o cerrados en https://www.clubandino.org





●Informarse sobre el peligro de avalanchas en https://www.avalanchas.com.ar/





Tomando en cuenta que en los ambientes naturales y caminos de montaña, las diferentes contingencias climáticas generan alteraciones que conllevan riesgos para las personas, resulta indispensable informarse sobre todas las recomendaciones de seguridad, quedando bajo absoluta responsabilidad de los prestadores turísticos y visitantes no respetar las indicaciones, y consultar todas las recomendaciones e información para esta época del año en el siguiente link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BC55ysxFVBpXGYoAxTUS49Z153oQ2MoMM5H4yko1darphVtNEVwsoaCsa8UYBYuAl&id=100064545198746





Solicitamos la colaboración para mitigar amenazas y peligros característicos de zonas agrestes, así como para resguardar la integridad física de todas aquellas personas que visitan y/o desarrollan actividades laborales en Parques y Reservas.





Para ello, la colaboración de los visitantes y el seguimiento de las recomendaciones es fundamental para la preservar la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza en estos ambientes.