ATEB inauguró un nuevo punto de informes turísticos en el Cerro Perito Moreno durante la temporada de invierno

La Agencia de Turismo El Bolsón (ATEB) puso en funcionamiento un nuevo punto de informes turísticos en el Centro de Esquí Laderas - Cerro Perito Moreno, una iniciativa que busca brindar una mejor atención a los visitantes y potenciar la promoción de toda la oferta turística de la localidad durante la temporada invernal.

La nueva oficina comenzó a operar este jueves 16 de julio y está estratégicamente ubicada en la zona intermedia del centro de esquí, uno de los sectores de mayor circulación de turistas. Desde allí, el personal ofrecerá información y asesoramiento directo a quienes visitan la montaña, además de difundir las distintas propuestas recreativas, gastronómicas, culturales y de servicios disponibles en El Bolsón y la Comarca Andina.

Desde la entidad destacaron que la presencia de un punto de informes en el Cerro Perito Moreno permitirá llegar al visitante en un momento clave de su estadía, invitándolo a descubrir otros atractivos del destino más allá de la nieve y las actividades de montaña.

En el marco de esta iniciativa, la ATEB también convocó a todos los prestadores de servicios turísticos habilitados por la Municipalidad de El Bolsón a sumarse a este espacio de promoción. Los interesados podrán acercar material institucional y de difusión, como folletos, mapas, tarjetas personales, promociones especiales y descuentos vigentes para la temporada de invierno.

Todo el material será recepcionado en el Centro de Informes Turísticos (CIT), ubicado en la intersección de avenida Belgrano y Pastorino, desde donde será distribuido en el nuevo punto de atención del Cerro Perito Moreno.

"El Cerro Perito Moreno es hoy un punto neurálgico de nuestra temporada. Tener presencia allí nos permite captar al turista en el momento clave de su estadía y guiarlo para que descubra todo lo que El Bolsón tiene para ofrecer más allá de la nieve", expresaron desde la Agencia de Turismo El Bolsón.

Finalmente, desde la institución agradecieron el acompañamiento del sector privado y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el ámbito público y los prestadores turísticos para continuar fortaleciendo el destino, mejorar la experiencia de quienes eligen El Bolsón para sus vacaciones de invierno y consolidar el crecimiento de la actividad turística en la región.